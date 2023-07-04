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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس فقط لطلاب دبلوم الصنايع والزراعة والتجارة والفنادق

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية

تصدر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس قائمة تريند جوجل للكلمات الأكثر بحثًا في مصر خلال الساعات الماضية، فور إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن اعتماد نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2023 لطلاب دبلوم الصنايع والزراعة والتجارة والسياحة والفنادق، للعام الدراسي 2022-2023 ظهر غدًا الأربعاء 5 يوليو.

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، سيعتمد النتيجة ظهر الغد، داخل مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويعلن تفاصيل النتيجة وأسماء الطلاب الأوائل خلال مؤتمر صحفي.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إعلان كشوف أسماء الطلاب الأوائل في شهادة الدبلومات الفنية 2023 في جميع التخصصات، فور اعتماد النتيجة، موضحة أنه سيتم نشر النتيجة عبر موقع بوابة التعليم الفني للاستعلام برقم الجلوس.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الرسمي من وزارة التربية والتعليم

متاح| نتيجة الدبلومات الفنية 2023 رسميا وتوزيع الدرجات

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية فور اعتمادها

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لطلاب دبلوم الصنايع والزراعة والتجارة والسياحة والفنادق  برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول إلى رابط بوابة التعليم الفني الخاصة بنتائج الدبلومات الفنية 2023 عبر رابط  https://fany.emis.gov.eg/.
  • إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح، للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023.
  • تحديد محافظة الإقامة.
  • تدوين بيانات المدرسة المقيد بها الطالب.
  • اختيار الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية.
  • اضغط على عرض النتيجة.
  • ستظهر لك نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

توزيع درجات نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2023

ويبلغ المجموع الإجمالي لطلاب الدبلومات الفنية الصناعية في العام الدراسي 2022-2023 للمواد المضافة للمجموع  700 درجة، بخلاف 20 درجة لمادة التربية الدينية غير المضافة للمجموع، ويتم توزيع الدرجات على النحو التالي:-

  1. مادة لغة عربية 50 درجة.
  2. مادة لغة إنجليزية 40 درجة.
  3. مادة رياضيات 50 درجة.
  4. مادة الفيزياء 40 درجة.
  5. مادة الحاسب آلي 20 درجة.
  6. مادة المقايسات 50 درجة.
  7. مادة المراقبة 60 درجة.
  8. مادة التخطيط 50 درجة.
  9. مادة الرسم 140 درجة.
  10. مادة المعدات 60 درجة.
  11. التدريبات العملية (الورشة) 140 درجة.

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رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الرسمي عبر بوابة التعليم الفني

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