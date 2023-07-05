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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

التعليم تخصص 3 روابط لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس (تعرف عليهم)

رضا حجازى
رضا حجازى

يبحث العديد من طلاب الدبلومات الفنية عن الروابط الخاصة بنتيجة الدبلومات الفنية 2023 وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى 3 روابط للنتيجة، وذلك قبل اعتمادها من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتنشر الدستور الروابط الثلاثة.

 روابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

ويعتمد وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي اليوم الأربعاء، نتيجة الدبلومات الفنية فى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

 وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى 3 روابط لنتيجة الدبلومات الفنية 2023 وهي:- 

امتحانات الدبلومات الفنية 2023

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت انتهاء الامتحانات التحريرية لطلبة الدبلومات الفنية، الخميس الموافق 8/6/2023، وفق الجدول المعتمد من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أدى (715432) طالب وطالبة الامتحانات في (2542) لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وذلك في عدد (1337) مادة امتحانية في الفترة من 27/5/2023 وحتى 8/6/2023، وقد تمت الامتحانات وفق الخطة الموضوعة لها بصورة ميسرة للطلاب الممتحنين.

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وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازى، أكدت أن إجمالي عدد مدارس التعليم الفني يبلغ 1300 مدرسة موزعة على محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى بعض المدارس والفصول الملحقة على مدارس التعليم العام، لافتًا إلى أنه تم تطوير عدد 881 مدرسة فنية، وتطبيق البرامج والمناهج المبنية علي منهجية الجدارات المهنية بها، وكذا استحداث 29 برنامجا ومنهجا جديدا بالتعاون مع ممثلي سوق العمل، أهمها (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - الذكاء الاصطناعي - تكنولوجيا النظم الأمنية - تكنولوجيا الطاقة النووية- اللوجستيات - صناعة الحلى والمجوهرات)، لافتًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تطوير جميع مناهج التعليم الفني وتدريب جميع المعلمين وتطبيقها في جميع المدارس الفنية بحلول العام الدراسي 2024/2025.

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