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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023 وتشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة الإسماعيلى

أخبار الظهيرة
أخبار الظهيرة

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول مجموعة من الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية والعالمية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

بالأسماء.. قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023 قبل إعلان النتيجة رسميًا

وزير التعليم

كشفت مصادر من قطاع التعليم الفني أن عدد الأوائل بالدبلومات الفنية 2023 يتخطى 30 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية.

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تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري اليوم الأربعاء

تشكيل الأهلي المتوقع

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة اللقاء اليوم الأربعاء.

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"تاج" لـ تامر حسنى يستقر فى المركز الثانى بموسم عيد الأضحى

فيلم تاج

حقق فيلم «بيت الروبي» نجاحًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية منذ إطلاقه في دور العرض السينمائية للمشاركة في موسم عيد الأضحى المبارك؛ ليتواجد في المركز الثاني بالترتيب العام بين الأفلام المشاركة في الموسم.

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موعد بدء وضوابط تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023 (خاص)

تنسيق 2023

قال الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن الجامعات الخاصة بدأت في استقبال أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للعام الدراسي 2023/ 2024.

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روسيا تحذر من تفاقم الصراع فى فلسطين: يهدد الاستقرار الإقليمي

الخارجية الروسية

أعربت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، عن قلقها من تفاقم الأوضاع في الداخل الفلسطيني على خلفية العدوان الإسرائيلي الأخير في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

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"التضامن": 5 آلاف مسن يستفيدون من دور رعاية المسنين

كبار السن

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن وجود 168 دارًا للمسنين لرعاية وخدمة كبار السن فى 22 محافظة على مستوى محافظات الجمهورية.

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تامر حسني الاهلى الاسماعيلى الدورى المصرى التعليم أوائل بالدبلومات الفنية 2023 ضوابط تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية روسيا فلسطين التضامن

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