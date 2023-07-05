روسيا تحذر من تفاقم الصراع فى فلسطين: يهدد الاستقرار الإقليمى

أعربت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، عن قلقها من تفاقم الأوضاع في الداخل الفلسطيني، على خلفية العدوان الإسرائيلي الأخير في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأضافت الخارجية الروسية، في بيانٍ اليوم، أن موسكو تعبر عن قلقها العميق من التفاقم الجديد في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وخاصة العدوان على جنين الذي أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين والجرحى.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن التصعيد الحالي لا يمنح للعنف حواجز إضافية أمام فتح الأفق السياسي للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية فحسب، بل ويهدد جديًا الاستقرار الإقليمي بشكل عام.

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن انتهاء العدوان الغاشم على مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، الذي دام لمدة يومين، وأسفر عن استشهاد 12 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وذكرت الناطقة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن العملية انتهت رسميًا وغادر الجنود منطقة جنين.

وأعلنت فصائل العمل الوطني والإسلامي، صباح اليوم، عن تشييع شهداء جنين في تمام الساعة العاشرة من أمام المستشفى الحكومي، بمشاركة جماهيرية من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد شهداء العدوان على جنين ومخيمها خلال اليومين الماضيين إلى 12 شهيدًا، بينهم خمسة أطفال، وأكثر من 140 إصابة، بينها نحو 30 إصابة حرجة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

واستشهد مساء الثلاثاء مواطن إثر مواجهات مع قوات الاحتلال بالقرب من دوار السينما في مدينة جنين.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد المواطن جواد مجاهد نعيرات، (22 عامًا)، من بلدة ميثلون إثر إصابته برصاصة بالرأس، ما يرفع عدد شهداء العدوان على جنين ومخيمها إلى 12 شهيدًا، بينهم خمسة أطفال، وأكثر من 140 إصابة، بينها نحو 30 إصابة حرجة، حسب وكالة "سما" الفلسطينية.