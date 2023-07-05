تواصل العدوان الإسرائيلي على جنين والشأن المحلي يتصدران اهتمامات صحف القاهرة

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأربعاء، تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، وتلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي مكالمة هاتفية من المستشار الألماني أولاف شولتز، وعددا من أخبار الشأن المحلي.

ففي صفحتها الأولى، ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل، لليوم الثاني، عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، وارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين إلى 10 شهداء، بينما اندلعت مواجهات عنيفة بين شباب فلسطينيين وجنود الاحتلال، في الوقت الذي نفذ فيه شاب فلسطيني عملية دهس وطعن‬،‫ في تل أبيب، أسفرت عن إصابة 10 إسرائيليين، وأعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل منفذ العملية التي وقعت في شارع بينشاس روزين بتل أبيب.

ونقلت الصحيفة عن حازم قاسم، المتحدث باسم حركة «حماس»، قوله إن : العملية في تل أبيب رد أولى على جرائم الاحتلال ضد شعبنا بجنين"، كما أكد خالد البطش، عضو المكتب السياسي لحركة «الجهاد الإسلامي»، أن عملية تل أبيب تعد ردا للمقاومة على ما يجرى في جنين.

‫ ففي الوقت نفسه، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية، ترافقها جرافات، إلى محيط مخيم جنين، بينما واصلت استهداف منازل المواطنين وممتلكاتهم بالصواريخ وإطلاق النار الكثيف، بعد إرغام مئات المواطنين في المخيم على ترك منازلهم تحت تهديد السلاح، وشهدت بعض أحياء المخيم مواجهات عنيفة بين عناصر المقاومة وقوات الاحتلال، فى وقت كانت تسمع فيه، بين فترة وأخرى، أصوات انفجارات، مع تحليق مكثف لطيران الاحتلال.‬

وأضافت صحيفة "الأهرام" أن قوات الاحتلال واصلت شن حملة مداهمات واسعة للمنازل الواقعة على أطراف المخيم،‬ و‫أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أن هناك عشرة أهداف ما زالت متبقية وسط مخيم بجنين. .. مشيرة إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، أمس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 10 شهداء و100 جريح، بينهم 20 في حالة خطرة.‬

وفي غضون ذلك، دعا مجلس جامعة الدول العربية إلى تحرك عربي عاجل، بهدف تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية، بأشكالها كافة، على الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له. جاء ذلك في قرار لمجلس الجامعة العربية الذي عقد، أمس، على مستوى المندوبين الدائمين المنعقد في دورة غير عادية، برئاسة مصر، في مقر الجامعة بالقاهرة.

وقرر المجلس، في ختام أعماله، التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لعقد دورة مستأنفة عن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة، تحت عنوان «الاتحاد من أجل السلام»، في حال عجز مجلس الأمن عن القيام بدوره، وتولى مسئولياته فى حفظ الأمن والسلم الدوليين، من أجل إصدار القرارات اللازمة نحو وقف العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطيني.

وتحت عنوان "السيسي يبحث مع المستشار الألماني تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى، اتصالا هاتفيا من المستشار الألماني أولاف شولتز.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي قوله إن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وألمانيا في جميع المجالات، حيث تم الإعراب عن الارتياح للمستوى الذي وصل إليه التعاون المشترك، وتأكيد الحرص على الاستمرار في تعميق أطر التعاون، لاسيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري وما يتعلق بنقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك، في ضوء المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مصر والتي تشارك فيها الشركات الألمانية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق كذلك إلى استعراض تطورات عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

وفي الشأن المحلي أيضا ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء التقى، أمس، الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية لمتابعة عدد من ملفات عمل الوكالة.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، استعرض خلال اللقاء، مستجدات اختبارات القمر الصناعي مصر سات (۲)- الذي تسلمته مصر في مارس 2023- فى مركز التجميع والتكامل والاختبار بمقر الوكالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضمنت الاختبارات الكهربية واختبار محاكاة الأحمال الديناميكية على النموذج الفضائي للقمر الصناعي مصرسات (۲) والمكون المصري (CFI، وكذا الاختبارات التوافقية الكهرومغناطيسية، وأيضاً اختبارات محاكاة البيئة الفضائية، مشيراً إلى الخبرات الكبيرة التي اكتسبتها الكوادر المصرية العاملة بالوكالة نتيجة إجراء كل هذه العمليات في مصر، بالتعاون مع الخبراء الصينيين.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية قوله إن القمر الصناعي مصر سات (۲) سيتم إطلاقه في أكتوبر ۲٠٢٣ ، من محطة الإطلاق في جمهورية الصين الشعبية، لافتاً إلى أن القمر الصناعي يعمل على تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة وموضحاً حجم الاستفادة المحققة للوكالة من خلاله والمتمثلة في مشاركة فريق مصري مع الجانب الصيني في مراحل تصميم وتجميع واختبار وإطلاق قمر صناعي من طراز الميني MiniSat للاستشعار من البعد، وكذا نجاح الفريق المصري في تصميم وتصنيع مكون محلي خاص بوحدة اتصالات اختبارية، فضلا عن مشاركة الفريق المصري في تجميع نماذج القمر بمركز التجميع والاختبارات؛ مما يُكسب هذا المركز الثقة التي تحفز دول المنطقة على استخدام هذا المركز في تجميع واختبار أقمار صناعية مماثلة، بالإضافة إلى مشاركة الجانب المصري في جميع الاختبارات الوظيفية والبيئية لنماذج القمر الثلاثة، وسوف يشارك الخبراء المصريون في عملية إطلاق واختبار القمر في المدار.

وأعلن أن خطة الوكالة المصرية في إنشاء كوكبة من الأقمار الصناعية سوف تُسهم في تعزيز دور مصر الريادي في أفريقيا في مجال تكنولوجيا وعلوم الفضاء، وكذا تفعيل دور وكالة الفضاء الأفريقية من خلال مشاركة الدول الأفريقية المختلفة في مشروع فضائي يخدم أهداف التنمية الأفريقية ٢٠٦٣، فضلا عن تفعيل دور وكالة الفضاء المصرية كهيئة اقتصادية من خلال تقديم خدمات متخصصة في مجال تصميم وتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية وخدمات التصوير عالى الدقة.

وفي الشأن الاقتصادي، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكد حرصه الشديد على متابعة الموقف التنفيذي للقرارات التي تمت الموافقة عليها خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، موضحا أن الهدف الأول هو تذليل أية عقبات أو تحديات تواجه المستثمرين، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة المحلية والأجنبية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي أمس اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد قوله إن الاجتماع شهد استعراض الموقف الحالي لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، قدمته المهندسة راندة المنشاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، التي شرحت الإجراءات المنفذة من الجهات المنوطة بتنفيذ تلك القرارات، وكذا القرارات الجاري اتخاذ إجراءات بشأنها.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن هناك عددا من القرارات تم تنفيذها خلال الفترة الماضية وحتى الآن، من بينها تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وتعديل نص المادة 34 من قانون الاستثمار للسماح بالترخيص للمشروعات القائمة على الغاز الطبيعي، كما تشمل القرارات تحديد مدى زمني لجميع الموافقات لا يتجاوز 10 أيام عمل ولمرة واحدة فقط في التأسيس، فضلا عن قرار آخر بالتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، كما تشمل القرارات المنفذة تعزيز الحوكمة والشفافية.

وأضافت المنشاوي أن القرارات التي تم تنفيذها تشمل كذلك تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، بجانب قرار آخر يختص بإنشاء وحدة بمجلس الوزراء لوضع السياسات واللوائح المناسبة للشركات الناشئة، وغيرها من القرارات الأخرى، مشيرة إلى أن هناك عدة قرارات أخرى جار اتخاذ إجراءات بشأنها مع الوزارات والجهات المعنية، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء في اجتماعاته المقبلة؛ وذلك من أجل تفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، بما يسهم في تذليل المعوقات أمام المستثمرين، وتيسير الإجراءات أمام تنفيذ مشروعاتهم في مختلف قطاعات الدولة؛ وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لتهيئة بيئة ومناخ الأعمال وتوسيع مجال الاستثمارات الأجنبية والمحلية وجذب المزيد منها، خلال المرحلتين الحالية والمستقبلية.

وفي الشأن التعليمي، وتحت عنوان "اليوم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية" ، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، يعتمد اليوم الأربعاء نتيجة الدبلومات الفنية وتكريم الأوائل في كل التخصصات في احتفالية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي شهدت 750 ألف طالب وطالبة بامتحانات الدبلومات الفنية صناعي وزراعي وتجاري وفندقي للعام 2023 للامتحانات العملية والمعملية والتحريرية.

وأكدت الوزارة مشاركة ممثلي سوق العمل والمستثمرين عبر عدد من المقيمين لتقييم الطلاب في اختبارات الدبلومات، طبقا لمنهجية الجدارات التي تعتمد على عدد من المهارات يجب على الطالب اجتيازها لاتقان التخصص الخاص به ويمنح على أثرها شهادة تتضمن هذه المهارات.

وأضافت الصحيفة أن طلاب الثانوية العامة أدوا امتحان مادة الاستاتيكا لشعبة علي رياضة وأكد عدد منهم سهولة الامتحان وأن الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط وكانت تحتاج وقتا أطول للإجابة عنها.

وتحت عنوان "رفع العلاقات بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء"، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن مصر وتركيا أعلنتا رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء.. وذكر بيان لوزارة الخارجية، أمس، أن مصر رشحت السفير عمرو الحمامي سفيرا لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا صالح موتلو شن سفيرا لها في القاهرة.

وأضافت الصحيفة أن ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يأتي في إطار تنفيذ قراري رئيسي البلدين، في هذا الصدد .. مشيرة إلى أن تلك الخطوة تستهدف تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المشترك تعزيز العلاقات الثنائية، لمصلحة الشعبين المصري والتركي.