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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

جنين
جنين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن انتهاء العدوان الغاشم على مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، الذي دام لمدة يومين، وأسفر عن استشهاد 12 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وذكرت الناطقة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن العملية انتهت رسميًا وغادر الجنود منطقة جنين.

تشييع شهداء جنين بمشاركة شعبية اليوم

وأعلنت فصائل العمل الوطني والإسلامي، صباح اليوم، عن تشييع شهداء جنين في تمام الساعة العاشرة من أمام المستشفى الحكومي، بمشاركة جماهيرية من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد شهداء العدوان على جنين ومخيمها خلال اليومين الماضيين إلى 12 شهيدًا، بينهم خمسة أطفال، وأكثر من 140 إصابة، بينها نحو 30 إصابة حرجة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

واستشهد مساء الثلاثاء مواطن إثر مواجهات مع قوات الاحتلال بالقرب من دوار السينما في مدينة جنين.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد المواطن جواد مجاهد نعيرات (22 عامًا) من بلدة ميثلون إثر إصابته برصاصة بالرأس، ما يرفع عدد شهداء العدوان على جنين ومخيمها إلى 12 شهيدًا، بينهم خمسة أطفال، وأكثر من 140 إصابة، بينها نحو 30 إصابة حرجة، حسب وكالة سما الفلسطينية.

وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات تدور في عدة أحياء من مدينة جنين، وبأن قوات الاحتلال عززت من تواجدها العسكري في المدينة وتسير عشرات الدوريات في شوارعها وسط مواجهات عنيفة.

كما خلف العدوان الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين أضرارًا جسيمة بممتلكات المواطنين، وتدمير العديد من المركبات، وتجريف طرق رئيسة مؤدية إلى المخيم، وأخرى فرعية في محيطه، الأمر الذي أعاق وصول مركبات الإسعاف إلى بعض المنازل لإخلاء المصابين، وأرغمت مئات المواطنين من أهالي مخيم جنين على مغادرته تحت تهديد قصف منازلهم.

جيش الاحتلال مخيم جنين الضفة الغربية الإحتلال الإسرائيلي فصائل العمل الوطني الشعب الفلسطيني

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