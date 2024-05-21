الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الشرطة الإسرائيلية تعتدى على عائلات الأسرى عند مدخل مدينة القدس المحتلة

الشرطة الإسرائيلية
الشرطة الإسرائيلية تعتدى على عائلات الأسرى

اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي على عائلات الأسرى خلال تظاهرهم عند مدخل مدينة القدس المحتلة للمطالبة بإبرام صفقة تبادل للأسرى، وفق ما ذكر موقع وين.

وطالب المتظاهرون برحيل رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو من السلطة بعد فشله في إرجاع الأسرى.

وحاول المتظاهرون، في وقت سابق عرقلة حركة المرور على الطريق السريع الرئيسي بين تل أبيب والقدس المحتلة قبل المظاهرة الرئيسية ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قريبًا من مكان تواجده.

وتم القبض على العديد من المتظاهرين المناهضين للحكومة بعد أن اشتبكوا مع الشرطة، يوم الاثنين (20 مايو) بينما نظم المتظاهرون احتجاجهم بمناسبة بداية انعقاد البرلمان الإسرائيلي المعروف باسم الكنيست، وهو الاجتماع الصيفي للكنيست وسط الحرب المستمرة التي تشنها إسرائيل على غزة.

وسبق أن طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهمة تحملهما "مسؤولية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أراضي دولة فلسطين (في قطاع غزة)" خلال الحرب الجارية.

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