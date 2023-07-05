تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري اليوم الأربعاء

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة اللقاء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر من المسابقة.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية ومُثيرة أمام نظيره الإسماعيلي، على استاد "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز، اليوم الأربعاء، في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري

من المرجح أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري، وذلك على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط وسط الملعب: أليو ديانج - مروان عطية - أحمد قندوسي.

في خط الهجومي: بيرسي تاو - حسين الشحات - محمود عبد المنعم "كهربا".

ترتيب الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري 2023

- يتصدر فريق الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، حاليًا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 69 نقطة، وبدون أي خساراة خلال 27 مباراة، متفوقًا على بيراميدز صاحب الوصافة بفارق نقطتين فقط.

- بينما يتواجد فريق الإسماعيلي، تحت قيادة المدرب حمزة الجمل، حاليًا في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة، خلف سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الثاني عشر بفارق الأهداف فقط.

- وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين، على إستاد "برج العرب"، قد انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف، سجله شادي حسين.