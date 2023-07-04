الأهلي يتجه إلى الإسكندرية.. "كولر" يختار قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في برج العرب

يغادر الفريق الأول بالنادي الأهلي إلي الإسكندرية للمبيت، عقب المران الأخير اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش، استعداداً لمواجهة الإسماعيلي غداً الأربعاء ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدوري على ستاد برج العرب.

ويختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قائمة اللاعبين التي ستدخل القائمة قبل السفر وتشهد استمرار عمرو السولية ومحمود متولي للإصابة وأيمن أشرف وبرونو سافيو وشادي حسين بعد قرار تسويقهم في الميركاتو الصيفي.

ويعقد كولر جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران لمشاهدة ملخص أخطاء مباراة فيوتشر الأخيرة التي انتهت بالتعادل السلبي للحديث عنها وعلاجها قبل مواجهة الإسماعيلي، وطالب المدير الفني من الجهاز المعاون له بتقرير عن أخر مباريات الدراويش سواء أمام طلائع الجيش وأسوان لتحديد مواطن القوة والضعف للمنافس قبل اللقاء المرتقب، كما طلب من اللاعبين ضرورة غلق صفحة فيوتشر، والتركيز في لقاء الدراويش واستعادة الانتصارات من أجل حسم بطولة الدوري الممتاز.

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد عقد اجتماعًا مع الجهاز المعاون له، على هامش المران الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، و حرص على مناقشة الطاقم المعاون، بخصوص برنامج الإعداد الخاص بالفترة المقبلة، والتي تشهد مباريات هامة للغاية خلال فترة زمنية قصيرة، بداية من لقاء الإسماعيلي ببطولة الدوري، والمقرر لها يوم الأربعاء القادم.

وقاد ميشيل يانكون فقرات متنوعة لحراس الفريق، فيما خاض اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا ضمن فقرات برنامج الأحمال الذي يؤديه الجميع في ظل تلاحم المباريات بالفترة الجارية.

وخاضت مجموعة من اللاعبين تدريبات في الجيم للتخلص من الإجهاد، بينما قاد كولر تدريبات خططية وفنية لبقية اللاعبين بالملعب في إطار التحضير للمباراة القادمة.

ويتربع الفريق على صدارة بطولة الدوري برصيد 69 نقطة، بعد أن تعادل مع فيوتشر في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأحد والمؤجل من الجولة رقم 24 ببطولة الدوري.