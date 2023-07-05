لقاء القمة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز من المباريات الهامة التي تستحوذ على اهتمام محبي وعشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي فهي مباراة القمة التي تجمع قطبي الكرة المصرية وتمتاز تلك المباراة بالمنافسة الشرسة والندية، بين الفريقين، ويشاهدها ملايين الجمهور عبر شاشات التلفزيون ويترقب دائماً الجمهور معرفة موعد مباراة الأهلي والزمالك في أي بطولة يتنافسون عليها للاستمتاع بمشاهدة المتعة الكروية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

ويواجه النادي الأهلي نظيره نادي الزمالك في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ31 للدوري المصري الممتاز يوم الخميس الموافق الثالث عشر من شهر يوليو الجاري، حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء من استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وفي تمام الساعة 6:30 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

وتنقل قناة أون تايم سبورت المباراة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز عبر شاشاتها مع تحليل أداء اللاعبين في المباراة والجوانب الفنية وكذلك القرارات التحكيمية البارزة أثناء اللقاء ونقل المؤتمر الصحفي للقاء.

موقع الفريقين في ترتيب الدوري المصري

وتصدر النادي الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد نقاط 69 نقطة حيث خاض المارد الأحمر 27 مباراة فقط وأقل الفرق خوضا للمباريات، وله العديد من المباريات المؤجلة، حيث فاز النادي الأهلي في 21 مباراة بينما تعادل في 6 مباريات ولم يتلقى أي هزيمة خلال هذا الموسم.

أما نادي الزمالك فيقع في المركز الرابع برصيد نقاط 56 نقطة من 31 مباراة خاضها استطاع أن أن يحقق الفوز في 16 مباراة بينما تعادل في 8 مباريات وتلقى 7 هزائم.

الدوري المصري الممتاز 2023

وتنطلق الجولة الجديدة للدوري وهي الجولة الـ 33 يوم السبت المقبل، وتستمر المباريات حتى يوم الأربعاء الموافق 12 من شهر يوليو الجاري.

ويسعى النادي الأهلي إلى تعزيز صدارته لجدول الدوري المصري الممتاز ويبتعد عن التفريط في أي نقطة وفي الجهة الأخرى يبحث نادي الزمالك عن تعديل موقعه في جدول الدوري المصري الممتاز والفوز بالمباريات المقبلة.