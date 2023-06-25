3 لاعبين يشعلون صراع الصفقات بين الأهلى والزمالك فى الانتقالات الصيفية

تنتظر جماهير كرة القدم المصرية فترة انتقالات ساخنة بين الأهلى والزمالك في ظل رغبة القطبين فى الاستحواذ على أفضل العناصر الموجودة فى الدورى المصرى، لتدعيم الصفوف بلاعبين يساعدون الفريقين فى المنافسة على جميع البطولات فى الموسم الجديد.

ويوجد 3 لاعبين فى الدورى المصرى، يتنافس عليهم الأهلى والزمالك، ونرصد فى التقرير التالى، صراع القطبين للتعاقد مع اللاعبين الثلاثة.

محمود حمادة.. اكتشاف المنتخب وبديل حمدى فى الأهلى

يعتبر محمود حمادة، لاعب وسط فريق فاركو أبرز اللاعبين الذين يتنافس عليهم الأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يرغب الأهلي في التعاقد مع اللاعب ليكون بديلاً لحمدي فتحي الذي يتواجد في قطر لإنهاء عملية انتقاله لفريق الوكرة مقابل 3 ملايين و250 ألف دولار.

كما يرغب الزمالك في التعاقد مع حمادة لتدعيم خط وسط الفريق الذي عانى خلال الموسم الجاري، بسبب تباين مستوى محمد أشرف روقا وعماد نبيل دونجا، وتراجع مستوى عمرو السيسي.

محمود حمادة يعتبر من اكتشافات المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي روي فيتوريا، الذي اعتمد عليه بمجرد توليه مهمة تدريب الفراعنة.

الأهلي والزمالك فتحا خط اتصال مع إدارة فاركو للحصول على موافقتها للتعاقد مع محمود حمادة، ومن جانبها أبدت إدارة فاركو موافقتها على رحيل حمادة للعرض المالي الأعلى.

محمود مرعى.. الحل الأمثل لتدعيم دفاعات «القطبين»

يعتبر محمود مرعى مدافع فريق فيوتشر واحد من ابرز المدافعين فى الدورى المصرى، وهو ما جعل روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، يقرر استدعاءه فى معسكر "الفراعنة" الأخير.

ويرغب الأهلى فى التعاقد مع مرعى لتدعيم دفاعات الفريق، فى ظل نهاية عقد أيمن أشرف مدافع الأهلى مع الفريق، وتعدد إصابات محمود مرعى، ورغبة السويسرى مارسيل كولر فى تواجد مدافع يستطيع الخروج بالكرة من المنطقة الخلفية للفريق بسلاسة، ليكون بديلا لتعويض غياب متولى للإصابة.

فيما يرغب الزمالك فى التعاقد مع مرعى لترميم دفاعت الفريق الأبيض الذى يعانى هذا الموسم، لإصابة محمود حمدى الونش بقطع فى الرباط الصليبى، وتباين مستوى حسام عبدالجواد ومحمد عبدالغنى ومصطفى الزنارى.

ودخل الأهلى والزمالك فى منافسة قوية للحصول على خدمات مدافع فيوتشر ومنتخب مصر.

محمد حمدى.. «جوهرة» إنبى والحل السحرى لبديل معلول وفتوح

يعتبر محمد حمدى الظهير الأيسر لفريق إنبى واحد من أفضل اللاعبين الصاعدين فى الدورى المصرى، ويرى الخبراء أنه سيكون من أفضل اللاعبين فى الدورى المصرى خلال المواسم المقبلة، بفضل المهارات والإمكانات التى يتمتع بها اللاعب، والتى جعلت منه هدفًا للأهلى والزمالك، وبيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الأهلى يرغب فى التعاقد مع موهبة إنبى ليكون بديلا استراتيجيًا للتونسى على معلول، والذى يتبقى فى عقده موسمًا واحدًا فى الأهلى ولا توجد نيه لتجديد العقد مرة أخرى.

فيما يرغب الزمالك فى التعاقد مع محمد حمدى ليكون بديلا لأحمد فتوح الذى يرغب فى الرحيل عن الزمالك بنهاية عقدة فى الموسم المقبل، بالاضافة لرغبة محمد عبدالشافى فى إعلان اعتزاله الموسم الجارى، واستقرار إدارة الزمالك على رحيل عبدالله جمعه نهاية الموسم.

من جانبهما فتح الأهلى والزمالك باب المفاوضات مع إدارة انبى لمعرفة مطالبها المالية للموافقة على رحيل اللاعب الصاعد.