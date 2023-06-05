بعد تأجيل قمة الأهلى والزمالك.. مباريات القاع تتصدر الأسبوع 31 للدورى الممتاز

تقام مباريات الأسبوع الحادي والثلاثين للدوري الممتاز على 4 أيام من 6 إلى 9 يونيو المقبل وبعد تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لانشغال الأهلي بمواجهة الوداد المغربي يوم الأحد المقبل في مباراة العودة بنهائي دوري أبطال إفريقيا تقفز مباريات الهروب من شبح الهبوط لصدارة الأسبوع الحادي والثلاثين .

البداية ستكون غدًا عندما يلتقي الداخلية مع حرس الحدود، والفريقان يتواجدان في المركزين قبل الأخير والأخير، ويملك الداخلية 28 نقطة، وحرس الحدود 19نقطة والهزيمة قد تعني هبوط الحدود رسميا لدوري القسم الثاني.

ويوم الأربعاء المقبل سيلتقي غزل المحلة مع المصري وسيراميكا كليوباترا مع سموحة، ويملك المحلة 31 نقطة وسيراميكا كليوباترا 32 نقطة وكلاهما في موقف لا يحسد عليه بسبب تراجع النتائج وحال فوز الداخلية على حرس الحدود سيخوض سموحة وسيراميكا المباراتين تحت ضغط شديد .

وتتواصل المباريات يوم الخميس المقبل عندما يلتقي الإسماعيلي مع طلائع الجيش وأسوان مع المقاولون.. معنويا طلائع الجيش أفضل من أسوان والإسماعيلي بعد أن عاد للانتصارات في أول مباراة مع مدربه عبدالحميد بسيوني وهزم سموحة ورفع رصيده إلى 29 نقطة وفوزه على الإسماعيلي سيقلص الفارق بينهما إلى نقطة واحدة فقط، أما أسوان الذي يملك 31 نقطة فلا بديل أمامه سوى الفوز، خاصة إذا فاز الداخلية على حرس الحدود .

مواعيد مباريات الأسبوع الـ31 للدوري الممتاز

الثلاثاء 6 يونيو

الداخلية × حرس الحدود في السابعة مساء باستاد بتروسبورت

فاركو × بيراميدز في السابعة مساء باستاد برج العرب بالإسكندرية

فيوتشر × انبي في التاسعة والنصف مساء باستاد السلام

الأربعاء 7 يونيو

غزل المحلة × المصري في السابعة مساء باستاد برج العرب بالإسكندرية

سموحة × سيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف مساء باستاد الإسكندرية

الخميس 8 يونيو

الإسماعيلي × طلائع الجيش في السابعة مساء باستاد الإسماعيلية

أسوان × المقاولون في التاسعة والنصف مساء باستاد أسوان

الجمعة 9 يونيو

الاتحاد السكندري × البنك الأهلي في الثامنة مساء باستاد الإسكندرية .