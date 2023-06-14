الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خاص.. مصادر تكشف تفاصيل صراع الأهلي والزمالك للتعاقد مع محمود حمادة

محمود حمادة
محمود حمادة

كشف مصدر داخل نادي فاركو عن تلقيهم عرضين من الأهلي والزمالك بشأن محمود حمادة لاعب الفريق خلال الموسم المقبل.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن عرض الأهلي هو الأكثر جدية حتى الآن، مقارنة بعرض الزمالك في الوقت الحالي.

وأشار المصدر إلى أن إدارة فاركو لا تمانع في بيع محمود حمادة خلال الموسم المقبل ولكن بشروط الحصول على عرض مالي مناسب.

وشدد المصدر على أن القيمة التسويقية لمحمود حمادة قبل انضمامه لمنتخب مصر مختلفة عن الوضع الحالي، خاصة وأنه يعتبر ركيزة أساسية للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني في الوقت الحالي ويعتمد عليه بشكل أساسي.

ويضع الأهلي إسم محمود حمادة على رأس الأولويات في الموسم المقبل لتعويض رحيل حمدي فتحي بعد الموافقة على انضمامه إلى صفوف الوكرة القطري خلال الموسم المقبل بشكل رسمي بعد الاتفاق على كل التفاصيل بين الطرفين.

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