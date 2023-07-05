موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم الأربعاء في الدوري المصري والتشكيل المتوقع للفريقين

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم في الدوري والقنوات الناقلة.. من أكثر ما يشغل جماهير كرة القدم المصرية في الساعات الماضية، وتحديدا عشاق القلعة الحمراء، إذ يسعى مارسيل كولر المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي لحسم بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بعدما تراجع الزمالك رسميًا في المنافسة على المركز الأول والثاني أيضًا.

مباراة الأهلي والإسماعيلي

وحرصا من “الدستور” على تقديم كافة الخدمات للقراء نرصد في التقرير التالي موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم في الدوري والقنوات الناقلة.

يواجه فريق كرة القدم بالنادي الأهلي اليوم نظيره الإسماعيلي في اللقاء المؤجل من الجولة رقم 18 ببطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك بعدما عقد "كولر" محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران لشرح العديد من الجوانب الخططية، بينما قاد ميشيل يانكون فقرات متنوعة لحراس الفريق، فيما خاض اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا، ضمن فقرات برنامج الأحمال.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم في الدوري والقنوات الناقلة.. وكان فاز الأهلي على فريق الإسماعيلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الجيش المصري بمدينة برج العرب بالإسكندرية بالجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم في الدوري

موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 على ملعب برج العرب، إذ تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس 1 على تردد: 11861، معدل الترميز: 27500، معدل الاستقطاب: عمودي، معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإسماعيلي اليوم

من المتوقع أن يبدأ المدرب مارسيل كولر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - أحمد القندوسي - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو

تشكيل الإسماعيلى المتوقع أمام الأهلي

من المتوقع أن يدخل المدرب حمزة الجمل المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل

خط الدفاع: محمد دسوقي - باهر المحمدي - محمد نصر - عصام صبحي

خط الوسط: سيرجي أكا - محمد حسن.- ياو أنور - أحمد مدبولي - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: محمد الشامي

يذكر أن يحتل المارد الأحمر المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الممتاز للموسم الحالي برصيد 69 نقطة جمعها من خوض 27 مباراة حيث فاز في 21 مباراة وتعادل في ست مباريات دون أن يتلقى أى خسارة وأحرز لاعبوه 51 هدفًا وتلقت شباكه 7 أهداف.