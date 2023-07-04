علي يوسف مدافع الأهلي الليبي على رادار فريق ريو آفي في الميركاتو الصيفي

أصبح نجم أهلي بنغازي علي يوسف على رادار نادي ريو آفي البرتغالي، خلال موسم الانتقالات الصيفية ٢٠٢٣.

واقترب الفريق البرتغالي من حسم الصفقة، لينضم "يوسف" إلى أحد كبار الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم، لموسم 2023/2024.

من جانبه قرر نادي الأهلي الليبي، عدم الوقوف أمام رغبة لاعبه علي يوسف حال قراره بالرحيل عن الدوري الليبي، والانتقال رسمياً إلى تشكيلة النادي البرتغالي.

يأتى ذلك في ظل رغبة النادي البرتغالي لتدعيم صفوفه، وتعزيز تشكيلته قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

ويجيد مدافع الأهلي، الدولي الليبي علي يوسف، إحراز الأهداف، كونه ضمن قائمة هدافي الموسم ٢٢/٢٠٢٣ المنقضي، ويحتل المركز الخامس في ترتيب الهدافين، بمسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وكان الموسم الماضي، شهد تكريم علي يوسف، وتتويجه بجائزة أفضل لاعب في الموسم، والمقدمة من راعي منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

ويتواجد مدافع أهلي بني غازي حالياً، ضمن قائمة المنتخب الليبي، لخوض عدد من المباريات الأفريقية، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

يشار إلى أن منتخب ليبيا فشل في بلوغ أمم أفريقيا، بعد خسارته السبت أمام منتخب بوتسوانا، بنتيجة هدف دون رد، في ملعب فرانسيستوون ستاديوم.

والتقى المنتخبان في الجولة قبل الأخيرة لمنافسات المجموعة 10 من التصفيات المؤهلة للبطولة القارية المؤجلة، لكأس الأمم الأفريقية 2023، التي تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

ورفع منتخب بوتسوانا رصيده إلى 4 نقاط، ليتقدم إلى المركز الثالث في المجموعة العاشرة، فيما توقف رصيد منتخب ليبيا عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير.