تشكيل الأهلى المتوقع أمام الاسماعيلى بالدورى وموعد المباراة والقنوات الناقلة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاسماعيلى بالدورى وموعد المباراة والقنوات الناقلة، هو ما يشغل اهتمامات جماهير المارد الأحمر، كون المباراة تكتسب أهمية فى كونها تقرب الأهلي من استعادة درع الدوري الغائب عن الجزيرة خلال الموسمين الماضيين.

وتعادل الأهلي سلبيًا مع فيوتشر فى المباراة التى جمعت الفريقين مؤخرًا والتي كانت مؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرون من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويحتل الأهلى قمة ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثانى، للأهلى 5 مباريات مؤجلة منهم مباراة مع بيراميدز.

موعد مباراة الاهلى والاسماعيلى فى الدورى والقنوات الناقلة

يلتقى الأهلى مع الإسماعيلى عند الثامنة والنصف من مساء غدًا الاربعاء 5ـ7ـ2023، على ستاد الجيش ببرج العرب، فى المباراة المؤجلة بين الفريقين من الاسبوع الثامن عشر بمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وحقق الأهلى الفوز على الإسماعيلى فى المباراة التى جمعت الفريقين بالأسبوع الأول بالدوري، بهدف نظيف سجله شادى حسين مهاجم المارد الأحمر البعيد عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المباراة على الهواء مباشرًا، عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دى 1 ويصاحب المباراة استديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم التحليل فى الدورى المصرى.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاسماعيلى بالدورى

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى من الاعتماد على نفس التشكيل الذى خاض به مباراة فيوتشر الأخيرة، والتى انتهت بالتعادل السلبى

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإسماعيلى

محمد الشناوى فى حراسة المرمى

على معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هانى فى الدفاع

أليو ديانج ومروان عطية وأحمد قندوسى فى وسط الملعب

بيرسى تاو وحسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا فى الهجوم.

من جانبه حرص مارسيل كولر المدير الفنى للاهلى على مشاهدة عدة تسجيلات لمباريات الاسماعيلى الأخيرة للوقوف على أبرز نقاط القوة والضعف داخل فريق الدراويش، لتجهيز الخطة التى تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز والاقتراب خطوة كبيرة من معانقة اللقب المحلى، وحتى يتمكن الجهاز الفنى من منح الفرصة كاملة لجميع البدلاء فى الفريق للمشاركة مع الفريق فى المباريات المتبقية بالدورى للحكم على مستواهم.