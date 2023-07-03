موعد مباراة الزمالك والمقاولون فى كأس مصر 2023.. والتشكيل المتوقع للفارس الأبيض

يتابع جمهور الكرة في مصر موعد مباراة الزمالك والمقاولون فى كأس مصر، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس مصر حيث يواجه نادي الزمالك نظيره نادي المقاولون العرب، في مواجهة صعبة للتنافس على الصعود إلى دور نصف النهائي حيث يسعى الفريقين للتقدم نحو اللقب، والحصول عليه، ويهتم الكثير من الجمهور بمعرفة موعد مباراة الزمالك والمقاولون فى كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون فى كأس مصر

وتنطلق المواجهة المرتقبة بين نادي الزمالك ونادي المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر غدا الثلاثاء الموافق الرابع من شهر يوليو الجاري، حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء من استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون فى كأس مصر

وتبث المباراة عبر الهواء مباشرة عبر قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولات مصر المحلية، فهي المالكة الحصرية لبطولة الدوري المصري الممتاز، وبطولة كأس مصر وكأس الرابطة والسوبر المصري، كما يتم نقل المؤتمر الصحفي الذي يعقب المباراة فضلاً عن تحيل اداء الفريق فنيا والتعليق على القرارات التحكيمية من قبل خبراء التحكيم.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاولون العرب

ومن المتوقع أن يدفع المدير الفني للنادي الزمالك خوان كارلوس أوسوريو بالتشكيل التالي في مواجهة المقاولون العرب في مباراة غدا بكأس مصر.

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

في خط الدفاع:- محمود شبانة - مصطفي الزناري- حمزة المثلوثي.

و في خط الوسط: أحمد أشرف روقا – أحمد فتوح ـ عمر جابر ـ شيكابالا

وفي خط الهجوم: أحمد سيد زيزو – سيف الدين الجزيري- ابراهيما نداي .

ودخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك معسكراً مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة المقاولون العرب حيث يستعد المدير الفني لنادي الزمالك بإعداد قائمة اللاعبين للمباراة حيث يسعى الفارس الأبيض لحسم اللقب لصالحه بعد أن غابت عنه في النسخة الماضية و حسمها النادي الأهلي على حساب بيراميدز في النهائي الذي أقيم بدولة الإمارات وبعد هذه المباراة يستعد نادي الزمالك لخوض مبارياته في الدوري المصري الممتاز حيث يواجه فريق نادي فيوتشر يوم السبت المقبل الثامن من شهر يوليو الجاري.