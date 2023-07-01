تنشر الدستور مواعيد مباريات الزمالك في شهر يوليو 2023، حيث يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة البيضاء، لمتابعة مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، لخوض 4 مباريات في شهر يوليو، والتي سيفتتحها بمواجهة المقاولون العرب في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، ثم الاستعداد لخوض مباراة القمة أمام غريمه التقليدي الأهلي، والتي لم يتحدد موعدها حتى الآن.

مواعيد مباريات الزمالك في شهر يوليو 2023

ونستعرض لكم مواعيد مباريات الزمالك في شهر يوليو 2023، وذلك على النحو التالي:

- الزمالك × المقاولون العرب: يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو، على استاد "القاهرة الدولي"، في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

- الأهلي x الزمالك: يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو، ولم يتم تحديد موعد المباراة حتى الآن.

- الزمالك × الاتحاد المنستيري: يوم الجمعة الموافق 28 يوليو، على استاد "الفهد الرياضي"، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في دور المجموعات بالبطولة العربية.

- الزمالك × الشباب السعودي: يوم الاثنين الموافق 31 يوليو، على استاد "الفهد الرياضي"، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في دور المجموعات بالبطولة العربية.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد تغلّب على غزل المحلة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري لموسم 2022-2023

ويتواجد فريق الزمالك، تحت قيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 56 نقطة، خلف فيوتشر صاحب المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط.

بينما يتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة، متفوقًا على بيراميدز صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط.