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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع شباب بلوزداد للتعاقد مع "وامبا"

وامبا
وامبا

طلب نادي شباب بلوزداد الجزائري الحصول على مليوني دولار نظير بيع الكاميروني وامبا مهاجم الفريق إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما دخل الأبيض بقوة في المفاوضات مع اللاعب في الفترة الأخيرة من أجل تدعيم الهجوم.

وسبق ولعب وامبا ضد الزمالك في مباراتي دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا في النسخة الأخيرة، وقدم مستوى مميزًا وهو ما جعل إدارة الزمالك متحمسة بشكل كبير من أجل التعاقد مع اللاعب في الموسم المقبل لتدعيم الهجوم.

وسيكون التعاقد مع وامبا بديلًا للبنيني سامسون أكينيولا في الموسم المقبل بعد الاستقرار على رحيله عن الفريق بسبب عدم القناعة بمستواه.

ويحاول مسئولو الزمالك إقناع بلوزداد بتخفيض مطالبه المالية بسبب صعوبة دفع هذا المبلغ بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي في الوقت الحالي وضرورة تخفيض الميزانية الخاصة بالصفقات في الموسم الجديد.

على جانب آخر يواصل الزمالك تدريباته اليومية استعدادًا لمباراة المقاولون العرب والمقرر لها الثلاثاء القادم فى ربع نهائى بطولة كأس مصر، وتشهد صفوف الزمالك غياب مصطفى شابى لاعب وسط الفريق بعد إصابته بكسر فى وجه القدم، حيث تأكد غياب اللاعب عن الفريق لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع.

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