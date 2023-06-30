ads
الجمعة 30 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مرتضى منصور: سيتم الحجز على أموال وممتلكات "كهربا" لصالح الزمالك

مرتضى وكهربا
مرتضى وكهربا

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن الحجز على ممتلكات محمود عبدالمنعم (كهربا)، لاعب النادي الأهلي على خلفية الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) بغرامة مالية على اللاعب لصالح النادي الأبيض.

وقال مرتضى، في مقطع فيديو تم بثه على قناته على يوتيوب: "كهربا لم يلتزم بدفع الغرامة لنادي الزمالك حتى الآن، وقمت بالتصرف الصحيح".

أوضح: "تمت ترجمة الحكم الذي صدر من لجنة الانضباط وسيتم الحجز على كهربا وستتم مخاطبة البنك المركزي للحجز على أي جنيه لأي فرد من عائلته، وأي عقار يملكه".

وأصدر (FIFA) حكمًا بدفع محمود كهربا، غرامة مالية قدرها 2.5 مليون دولار بعد ثبوت صحة عقده مع الزمالك.

النادي الأهلي رئيس نادى الزمالك غرامة مالية لاعب النادي الأهلي محمود كهربا مرتضى منصور

الأكثر قراءة

بشرى العيد.. 5 مفاجآت تنتظر الموظفين فى الموازنة الجديدة

حركة تنقلات أفراد الشرطة 2023.. تفاصيل

"ثورة إنقاذ مصر"... محاربة الإخوان الإرهابية للشخصيات القانونية على رأسهم النائب العام

السويد فى رسالة للعراق: نرفض الإساءة للمسلمين ولا ندعم الآراء المعادية للإسلام

بشائر الموازنة الجديدة: زيادة الأجور والمعاشات ومخصصات الحماية الاجتماعية

"استرد وعيه".. تفاصيل الحالة الصحية لرسام الكاريكاتير جورج بهجورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

من الثورة للبناء.. 30 يونيو عقد على تحرر إيزيس من قبضة "ست والإخوان"

محمد عبدالناصر

كنت متمردًا

إسراء شوقي

انتصار الهوية.. هكذا قتل «الإخوان» أنفسهم

حمدى عبدالتواب

30 يونيو.. وعهد المصريين المتجدد

عماد سليمان

30 يونيو.. ثورة ضد غباء الإخوان

علي ترك

30 يونيو وعربة كراسى المقطم

محمد الفايدي

جسور الثقة والثقافة المؤسسية

حسين دعسة

حددها ​​رئيس الوزراء السابق لأوكرانيا: عناصر نحو انتصار أوكرانيا وإحلال السلام مع روسيا

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحرقون محاصيل الفلسطينيين فى الخليل

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟