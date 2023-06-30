مرتضى منصور: سيتم الحجز على أموال وممتلكات "كهربا" لصالح الزمالك

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن الحجز على ممتلكات محمود عبدالمنعم (كهربا)، لاعب النادي الأهلي على خلفية الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) بغرامة مالية على اللاعب لصالح النادي الأبيض.

وقال مرتضى، في مقطع فيديو تم بثه على قناته على يوتيوب: "كهربا لم يلتزم بدفع الغرامة لنادي الزمالك حتى الآن، وقمت بالتصرف الصحيح".

أوضح: "تمت ترجمة الحكم الذي صدر من لجنة الانضباط وسيتم الحجز على كهربا وستتم مخاطبة البنك المركزي للحجز على أي جنيه لأي فرد من عائلته، وأي عقار يملكه".

وأصدر (FIFA) حكمًا بدفع محمود كهربا، غرامة مالية قدرها 2.5 مليون دولار بعد ثبوت صحة عقده مع الزمالك.