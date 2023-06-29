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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كأس مصر: مصطفى شلبي خارج حسابات الزمالك أمام المقاولون

الزمالك
الزمالك

تأكد غياب مصطفى شلبي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، عن مباراة الفريق أمام المقاولون العرب المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة.

وتقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

ويعاني مصطفى شلبي من الإصابة بكدمة قوية في وجه القدم التي تعرض لها في مباراة غزل المحلة الماضية ببطولة الدوري.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي خلال الفترة المقبلة لحين التعافي من الإصابة، والعودة للمشاركة في المران الجماعي.

وفاز الزمالك على غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة، ضمن الجولة 32 من بطولة الدوري.

الزمالك المقاولون العرب كاس مصر مباراة الزمالك والمقاولون العرب مصطفي شلبي

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