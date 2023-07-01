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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يكشف طبيعة إصابة مصطفى شلبى ومدة غيابه

مصطفى شلبي
مصطفى شلبي

كشف محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، طبيعة إصابة مصطفى شلبي بعد الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها في الساعات القليلة الماضية.

وعانى مصطفى شلبي من الإصابة في مباراة الزمالك وغزل المحلة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي ببطولة الدوري.

وأكد "أسامة"، في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن الأشعة التي خضع لها اللاعب أثبتت إصابته بكسر في وجه القدم.

وأشار إلى أن جناح الزمالك سيغيب لفترة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أسابيع، وسيخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي حتى يتماثل للشفاء بشكل نهائي من الإصابة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم 4 يوليو المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

الدكتور محمد أسامة الزمالك مصطفي شلبي إصابة مصطفى شلبي الدورى المصرى

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