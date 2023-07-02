الانضباط تستقر على إيقاف نجم الزمالك بسبب واقعته مع زيزو (خاص)

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، أن لجنة الانضباط، برئاسة المستشار عزت خميس، قررت إيقاف نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك ، بسبب الفيديو الذى انتشر للاعب يحتفل فيه مع زميله أحمد سيد زيزو بطريقة خادشة للحياء في مباراة الاتحاد السكندري.

وواصل المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن قرار العقوبة سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى يتم إبلاغ نادى الزمالك به ليتمكن من تقديم تظلم أمام لجنة الاستئناف خلال عشرة أيام وفقا للائحة.

وكانت لجنة الانضباط قد قررت إيقاف محمود كهربا، لاعب الأهلى، منذ أكثر من شهر 12 مباراة، بسبب الشكوى التى قدمها ضده الزمالك بسبب الفيديو الذى نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى يهاجم فيه كهربا جماهير الزمالك بشكل غير لائق.

وتظلم النادى الأهلى على عقوبة الإيقاف أمام لجنة التظلمات برئاسة المستشار عادل الشوربجي وتم تجميد العقوبة لحين الفصل فى الدعوى التى أقامها الأهلي أمام محكمة القضاء الإداري على عدم شرعية لجنة الانضباط لعدم تشكليها بشكل قانونى.

وكشف عادل الشوربجي أنه في انتظار حكم القضاء الإداري قبل البت في تظلم الأهلي على عقوبة كهربا.

ومن ناحية أخرى، قررت رابطة الأندية إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 13 يوليو باستاد القاهرة ضمن مباريات الدوري الممتاز.

كما قررت الرابطة إقامة نهائى كأس الرابطة يوم 22 يوليو المقبل بين المصري وسيراميكا كليوباترا.

وأعلنت رابطة الأندية مباريات آخر أسبوعين في الدوري وجميع مباريات الأهلى المؤجلة وحددت يوم 26 انتهاء الدوري بإقامة مباراة الأهلي والمصري.