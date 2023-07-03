موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وغينيا في أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

يلتقي منتخب مصر الأوليمبي مع نظيره الغينى في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عامًا نظير، غدًا الثلاثاء من أجل حسم تذكرة التأهل لاوليمبياد باريس 2024 ، ويضمن الفوز على غينيا التأهل إلى المباراة النهائية وأولمبياد باريس 2024 في وقت واحد.

ويواجه منتخب المغرب نظيره المالى فى الحادية عشرة مساء غدًا الثلاثاء بتوقيت القاهرة بمدينة الرباط.

موعد مباراة منتخب مصر الأوليمبي وغينيا فى نصف نهائى إفريقيا تحت 23 عامًا

يقام لقاء منتخب مصر في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عامًا ضد غينيا، غدًا الثلاثاء، فى الثامنة مساءً، على استاد ابن بطوطة، وتأهل المنتخب الأولمبي لنصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بعد فوزه الكبير على نظيره الجابوني، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، على استاد طنجة بالمغرب، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

ترتيب المجموعة الثانية

بهذه النتيجة تأهل المنتخب الأولمبي في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، وخلفه منتخب مالي برصيد 6 نقاط، بينما يودع منتخب النيجر البطولة والذي يملك 4 نقاط.

المنتخبات المشاركة في البطولة

ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين؛ المجموعة الأولى تضم: المغرب وغانا وغينيا والكونغو، والمجموعة الثانية: مصر ومالي والجابون والنيجر، ويتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

وحرص البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى على تحفيز لاعبيه من أجل اجتياز عقبة منتخب غينيا فى نصف نهائى بطولة افريقيا تحت ٢٣ عاما التي تستضيفها المغرب حاليا، والنظر الى المنافسة على الذهب فى المباراة النهائية للبطولة التى ستقام يوم ٨ يوليو الجارى.