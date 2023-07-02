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الأحد 02 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي ضد فيوتشر في الدوري المصري والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي
موعد مباراة الأهلي ضد فيوتشر في الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي ضد فيوتشر في الدوري المصري والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين من المسابقة.

موعد مباراة الأهلي ضد فيوتشر في الدوري المصري 

من المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي ضد فيوتشر في الدوري المصري الممتاز، اليوم الأحد، في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على استاد "السلام".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد فيوتشر في الدوري المصري 

ستُذاع مباراة الأهلي ضد فيوتشر في الدوري المصري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لمواصلة نغمة الانتصارات، من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، والتتويج باللقب في الموسم الحالي 2022-2023.

ويخوض فريق الأهلي مباراة منتعشًا، بعدما تغلّب على البنك الأهلي بثلاثية نظيفة، في الجولة الماضية من الدوري المصري.

وعقد مارسيل كولر جلسة خاصة مع اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة، أكد خلالها أن المنافس يمتلك مجموعة مميزة تُعد من أفضل العناصر في الدوري المحلي، مُشددًا أن فيوتشر سيرغب في تعويض خسارته الأخيرة في الدوري المصري سواء بالفوز أو الخروج بنقطة واحدة على الأقل من اللقاء.

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في المقابل، يرغب فريق فيوتشر، تحت قيادة المدرب علي ماهر، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل تأمين مكانه في المركز الثالث والاقتراب من وصافة جدول ترتيب الدوري المصري.

ويدخل فريق فيوتشر مباراة اليوم وسط معنويات منخفضة إلى حدٍ ما، بعدما خسر أمام المصري بهدفين دون رد في الجولة الماضية من الدوري الممتاز.

ويتصدر فريق الأهلي حاليًا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة، متفوقًا على بيراميدز صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط، بينما يتواجد فيوتشر في المركز الثالث برصيد 57 نقطة، متفوقًا على الزمالك صاحب المركز الرابع بفارق نقطة واحدة أيضًا.

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