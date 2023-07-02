مواعيد مباريات اليوم الأحد 2-7-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات الأفريقية والأوروبية والآسيوية بين المنتخبات، خلال فترة التوقف الدولي بالموسم الحالي 2022-2023.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الأهلي ضد فيوتشر، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى مباراة منتخب إنجلترا ضد البرتغال، ومباراة منتخب فرنسا ضد أوكرانيا في بطولة أمم أوروبا تحت 21 سنة.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

- فيوتشر X الأهلي: على استاد "السلام"، في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD

• مواعيد مباريات اليوم في بطولة أمم أوروبا تحت 21 سنة

- منتخب إنجلترا X منتخب البرتغال: في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في الدور ربع النهائي من المسابقة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium وقناة beIN Sports HD 1 English.

- منتخب فرنسا X منتخب أوكرانيا: في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في الدور ربع النهائي من المسابقة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium وقناة beIN Sports HD 1 English

• مواعيد مباريات اليوم في كأس آسيا تحت 17 سنة

- اليابان X كوريا الجنوبية: في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة على قناة SSC1 HD وقناة Alkass Nine HD

• مواعيد مباريات اليوم في بطولة الكونكاكاف الكأس الذهبية

- الولايات المتحدة الأمريكية X ترينيداد وتوباجو: في تمام الساعة الثانية صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- جامايكا X سانت كيتس ونيفس: في تمام الساعة الثانية صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.