ads
الأحد 02 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 2-7-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 2-7-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات الأفريقية والأوروبية والآسيوية بين المنتخبات، خلال فترة التوقف الدولي بالموسم الحالي 2022-2023.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الأهلي ضد فيوتشر، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى مباراة منتخب إنجلترا ضد البرتغال، ومباراة منتخب فرنسا ضد أوكرانيا في بطولة أمم أوروبا تحت 21 سنة.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة 

- فيوتشر X الأهلي: على استاد "السلام"، في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD

• مواعيد مباريات اليوم في بطولة أمم أوروبا تحت 21 سنة

- منتخب إنجلترا X منتخب البرتغال: في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في الدور ربع النهائي من المسابقة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium وقناة beIN Sports HD 1 English.

رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الأسابيع الأخيرة من الدوري ومباراة القمة

- منتخب فرنسا X منتخب أوكرانيا: في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في الدور ربع النهائي من المسابقة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium وقناة beIN Sports HD 1 English

• مواعيد مباريات اليوم في كأس آسيا تحت 17 سنة

- اليابان X كوريا الجنوبية: في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة على قناة SSC1 HD وقناة Alkass Nine HD

• مواعيد مباريات اليوم في بطولة الكونكاكاف الكأس الذهبية

- الولايات المتحدة الأمريكية X ترينيداد وتوباجو: في تمام الساعة الثانية صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- جامايكا X سانت كيتس ونيفس: في تمام الساعة الثانية صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أقرأ أيضاً

مواعيد مباريات اليوم الأحد 2-7-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة الاهلى الدورى المصرى فيوتشر انجلترا البرتغال

الأكثر قراءة

"بيت الروبى" يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا فى إيرادات السينما المصرية

تداول امتحان الفيزياء عبر صفحات السوشيال ميديا

وزير التعليم يوجه بتعويض الوقت للطلاب الذين تأخر حصولهم على ورقة الأسئلة

"التعليم": يجرى تتبع مصدر صور امتحانى الفيزياء والتاريخ المتداولة على "السوشيال ميديا"

"تاج" لـ تامر حسنى يضيف 5 ملايين جديدة بشباك تذاكر عيد الأضحى

مصرع شخص إثر إصابته بطلق نارى فى ظروف غامضة بأسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة

سوريا تتصدى لضربة إسرائيلية وسقوط صاروخ فى النقب

جيش الاحتلال يستهدف ريف حمص الشمالى وجنوبها وتصاعد دخان أسود