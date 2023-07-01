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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الأسابيع الأخيرة من الدوري ومباراة القمة

رابطة الاندية
رابطة الاندية

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، مباريات الأسبوعين الآخريين من الدوري، وموعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك.

وحددت الرابطة يوم 13 يوليو موعدا لمباراة القمة على أن تقام باستاد القاهرة فى تقام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

 وفى الجولة الـ33 للدوري تبدأ مباريات هذه الجولة يوم 8 يوليو بمواجهة فيوتشر الزمالك ويوم 9 يوليو، ويواجه فاركو المصري ويوم يوليو 10 تقام 4 مباريات غزل المحلة والبنك الأهلي، والداخلية والإسماعيلي، وطلائع الجيش وأسوان، وسيراميكا وبيراميدز، ويوم 11 يواجه سموحة وإنبي، ويوم 12 الاتحاد السكندري والمقاولون العرب.

وفى الجولة 34 تقام 4 مباريات يوم 14 يوليو، أسوان والداخلية، وحرس الحدود وغزل المحلة، وإنبي وسيراميكا كليوباترا، والبنك الأهلي وفيوتشر.

وتقام 3 مباريات يوم 15 يوليو المصري وسموحة، والإسماعيلى والاتحاد السكندري، بيراميدز وطلائع الجيش.

وتقام مباراتان يوم 16 يوليو المقاولون العرب والأهلي، والزمالك وفاركو، وتختتم مباريات الأهلى بمواجهة بيراميدز يوم 23 يوليو ومواجهة المصري يوم 26 يوليو. 

 

 

الاهلى والداخلية القمة بين الأهلي والزمالك الاهلي والزمالك استاد القاهرة 13 يوليو المقاولون العرب رابطة الأندية المحترفة

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