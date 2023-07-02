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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 2-7-2023 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

يبحث عشاق كرة القدم عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 2-7-2023 والقنوات الناقلة للاستماع بمشاهدة المباريات خاصة خلال إجازة عيد الأضحى التي تستمر حتى الإثنين القادم.
 

مواعيد مباريات اليوم الأحد 2-7-2023 والقنوات الناقلة
 

ننشر في هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الأحد 2-7-2023 والقنوات الناقلة لها لمشاهدتها والاستمتاع بها.

 

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الأهلي × فيوتشر 
الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة 
على  ON TIME SPORTS HD
 

تردد قناة ON TIME SPORTS على القمر الصناعي نايل سات 

تردد القناة: 11681.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: أفقي.

 

تأتي مباراة الغد بين الأهلي وفيوتشر باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 24 والمؤجلة من مسابقة الدوري. 

الأهلى يدخل معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لمواجهة فيوتشر فى الدورى

تشكيل الأهلي المتوقع أمام فيوتشر في الدوري وموعد المباراة والقنوات الناقلة

 

ويحّكم المباراة الحكم الدولي محمود البنا يكون حكما للساحة، ويعاونه أحمد توفيق طلب ويوسف البساطي، وحكما رابعا أحمد حمدي، وأحمد الغندور حكما لتقنية الفيديو وأحمد صلاح حكم فيديو مساعد.

 

توقعات تشكيل الأهلي أمام فيوتشر في مباراة اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج

وأمامهما: حسين الشحات وأحمد قندوسي وبيرسي تاو.

خط الهجوم: كهربا. 

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مواعيد مباريات الأهلي في شهر يوليو 2023

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نص تحذيرات كولر للاعبى الأهلى قبل مواجهة فيوتشر فى الدورى

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