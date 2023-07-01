نص تحذيرات كولر للاعبى الأهلى قبل مواجهة فيوتشر فى الدورى

يدخل الفريق الأول بنادي الأهلي معسكرا مغلقا، مساء اليوم السبت، عقب انتهاء المران الأخير علي ملعب مختار التتش استعداداً لمواجهة فيوتشر إف سي غداً الأحد، ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق قائمة المارد الأحمر التي ستدخل المعسكر في أحد الفنادق الكبرى في التجمع الخامس وتشهد استمرار غياب عمرو السولية ومحمود متولي للإصابة، بينما يستمر غياب حمدي فتحي لإنهاء إجراءات سفره إلي قطر تمهيداً للكشف الطبي قبل الانضمام الرسمي وبرونو سافيو وأيمن أشرف لتمسك المدرب بقرار رحيلهما عن الفريق نهاية الموسم الجاري ولن تخرج القائمة أي تعديلات عن مباراة البنك الأهلي في الجولة الماضية التي انتهت بفوز الفريق بثلاثية نظيفة.

ويعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني جلسة خاصة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن أهمية الفوز على فيوتشر ضمن مباريات الفريق لحصد النقاط وحسم الدوري مبكرًا.

وطالب المدير الفني من اللاعبين ضرورة غلق صفحة مباراة البنك الأهلي والتركيز في لقاء فيوتشر

وشدد كولر على صعوبة مباراة الفريق المقبلة؛ لأن المنافس تعرض للهزيمة أمام المصري وسيكون كالجريح الذي يحاول تعويض خسارته وإيقاف نزيف النقاط.

وطلب السويسري مارسيل كولر من الجهاز المعاون له بتجهيز تقرير عن آخر ثلاثة مواجهات لفريق فيوتشر أمام الاتحاد السكندري والمصري والزمالك؛ للوقوف علي مواطن القوة والضغف للمنافس للتحضير للمباراة وقراءة فكر وأسلوب علي ماهر في المباريات الكبيرة؛ من أجل تحديد ملامح تشكيل الأهلي وخطة المباراة المقبلة.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق قد رفض منح لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب مباراة البنك الاهلي في الجولة الماضية.

وكان الفريق الأول بنادي الأهلي قد حقق فوزاً كبيراً على نظيره البنك الأهلي بثلاثية نظيفة.