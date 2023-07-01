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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات الأهلي في شهر يوليو 2023

مواعيد مباريات الأهلي
مواعيد مباريات الأهلي في شهر يوليو 2023

تنشر الدستور مواعيد مباريات الأهلي في شهر يوليو 2023، حيث يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

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ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض 5 مباريات في بطولة الدوري المصري خلال شهر يوليو 2023، ومن أبرزها مباراة القمة أمام غريمه التقليدي الزمالك.

مواعيد مباريات الأهلي في شهر يوليو 2023

ونستعرض لكم مواعيد مباريات الأهلي في شهر يوليو 2023، وذلك على النحو التالي:

- فيوتشر × الأهلي: يوم الأحد الموافق 2 يوليو، على استاد "السلام"، في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- الأهلي × الإسماعيلي: يوم الأربعاء الموافق 5 يوليو، على استاد "برج العرب"، في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- الاتحاد السكندري × الأهلي: يوم السبت الموافق 8 يوليو، على استاد "ببرج العرب"، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- الأهلي × الزمالك: يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو، ولم يتم تحديد موعد المباراة حتى الآن.

- الأهلي × المصري البورسعيدي: يوم الخميس الموافق 27 يوليو، على استاد "ببرج العرب"، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

يذكر أن فريق الأهلي كان قد تغلّب على نظيره البنك الأهلي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس الماضي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري لموسم 2022-2023

ويتصدر فريق الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، حاليًا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة، متفوقًا على بيراميدز صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط.

وكان فريق الأهلي قد حقق 4 بطولات تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر في موسمه الأول، وهم: لقبي السوبر المصري على حساب كلًا من الزمالك وبيراميدز، لقب كأس مصر على حساب بيراميدز، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، والآن يأمل في حصد لقب الدوري المصري الممتاز.

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