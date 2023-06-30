تشكيل الأهلي المتوقع أمام فيوتشر في الدوري وموعد المباراة والقنوات الناقلة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام فيوتشر فى الدورى وموعد المباراة والقنوات الناقلة، هو ما يشغل اهتمامات جماهير الأهلي، في ظل اقتراب المارد الأحمر من حسم لقب الدوري، الغائب عن دولاب بطولات القلعة الحمراء في آخر موسمين.

وحقق الأهلي مؤخرًا الفوز على البنك الأهلي بثلاثة أهداف نظيفه، مكنت الفريق من العودة مجددًا من التربع على قمة جدول الدوري المصري الممتاز، بفارق نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، وإن كان للأهلي خمس مباريات مؤجلة.

موعد مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري والقنوات الناقلة

يحل الأهلي في الثامنة والنصف من مساء بعد غدًا الأحد 2ـ7ـ2023، ضيفًا ثقيلًا على فيوتشر، على ملعب السلام في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المباراة على الهواء مباشرًا، عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دي 1، ويصاحب المباراة استديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم التحليل في الدوري المصري.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام فيوتشر في الدوري المصري

من المنتظر أن يجري السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عدد من التغييرات على تشكيل المارد الأحمر، بإعادة حسين الشحات للتشكيل الأساسي، وبدء المباراة بأحمد القندوسي في وسط الملعب، وإعادة كهربا لقيادة هجوم الفريق، نظرًا لقوة المنافس.

وتعادل الأهلي مع فيوتشر في مباراة الدور الأول بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت بالأسبوع السابع لمسابقة الدوري، حيث سجل للأهلي حسين الشحات وتعادل لفيوتشر عبدالكبير الوادي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام فيوتشر

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

علي معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني في الدفاع.

أليو ديانج ومروان عطية وأحمد قندوسي في وسط الملعب.

بيرسى تاو وحسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا في الهجوم.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وفيوتشر 2023