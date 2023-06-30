بابا فاسيليو: خلقنا الكثير من الفرص أمام الأهلى.. وافتقدنا اللمسة الأخيرة

تحدث بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي، عن خسارة فريقه أمام الأهلي ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري.

وحقق الأهلي الفوز على البنك الأهلي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة.

وقال بابا فاسيليو عقب المباراة " تلقينا هدفًا من ركلة حرة والهدف الثاني كان هناك قلة تركيز من اللاعبين".

وأضاف " خلقنا الكثير من الفرص أمام الأهلي الفريق الأفضل في بطولة الدوري والذي يمتلك منظومة دفاعية رائعة ومميزة ولاعبوه يعملون بصورة جيدة".

وتابع " افتقدما اللمسة الأخيرة وحاولنا كثيرًا تسجيل هدف لكن فشلنا والمساحات الكبيرة تسببت في أزمة بدفاعنا".

وأتم تصريحاته " أقدم التهنئة للنادي الأهلي على تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا، فالفريق يقدم موسمًا رائعًا ويستحق اللقب".