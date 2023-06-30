لأول مرة.. الأهلي يفوز على البنك في الدوري ذهابا وإيابا

صدق السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي حين وصف المباراة أمام البنك بأنها لم تكن سهلة، وأرجع ذلك في المؤتمر الصحفي إلى أن البنك كان ندا للأهلي، وخلق عديد الفرص لكن هناك سبب آخر لا يعلمه كولر أن الأهلي لم يتمكن من قبل من تحقيق الانتصار على البنك في مباراتي الدور الأول والثاني منذ أن صعد إلى دوري الأضواء والشهرة في موسم 2020 – 2021 كما أن الأهلي في السابق كان يفشل في تسجيل أكثر من هدف في شباك البنك، والشئ الإيجابي أيضا أن الأهلي نجح في الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم على يد البنك.

الأهلي يفوز على البنك الأهلي لأول مرة في الدورين الأول والثاني

وكان الأهلي قد فاز على البنك في الأسبوع الـ32 على ستاد القاهرة الدولي بنتيجة ثلاثية نظيفة أحرزها على الترتيب التونسي علي معلول في الدقيقة 18، وأحمد عبد القادر في الدقيقة 30، ومحمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وبهذا الانتصار استطاع الأهلي في الموسم الحالي أن يلحق الهزيمة بالبنك في مباراتي الدوري الأول، والثاني لأول مرة إذ ألتقيا من قبل في الأسبوع الـ15 على ستاد القاهرة الدولي أيضا، وتغلب الأهلي بنتيجة هدف دون رد سجله محمد شريف في الدقيقة 31.

الأهلي يفشل في الفوز على البنك الأهلي في أول موسم للبنك في الدوري

وفي أول موسم ارتقى فيه البنك إلى دوري الأضواء والشهرة عجز الأهلي عن تحقيق الانتصار عليه حيث تعادله معه في اللقائين، اللقاء الأول بنتيجة سلبية في الأسبوع الثامن على ستاد حرس الحدود ( المكس )، واللقاء الآخر بنتيجة إيجابية بهدف لمثله في الأسبوع الـ25 على استاد السلام حيث تقدم للأهلي محمد مجدي أفشة في الدقيقة 48، وتعادل للبنك كريم بامبو في الدقيقة 86.

الأهلي يفوز لأول مرة على البنك

وفي موسم 2021 – 2022 فاز الأهلي لأول مرة على البنك بنتيجة هدف دون مقابل في الأسبوع الثاني على استاد السلام أحرزه محمد شريف في الدقيقة 62 بينما في الأسبوع الـ19 على ستاد المقاولون العرب تعادل معه دون أهداف.

الأهلي يتفوق على البنك في المواجهات المباشرة

إذن الأهلي واجه البنك في 6 لقاءات في الدوري تغلب عليه في 3 لقاءات، وتعادل معه في 3 لقاءات.

تأثير انتصار الأهلي

عموما بهذا الانتصار الأخير على البنك عاد الأهلي إلى قمة الدوري بعد أن ارتفع رصيده إلى 68 نقطة جمعها من 21 انتصارا، و5 تعادلات، ولم يتلق أي هزيمة حتى الآن بالاضافة إلى أن الأهلي حقق انتصاره التاسع على التوالي أي منذ تعادله الإيجابي مع فريق الداخلية بهدف لكل منهما في الأسبوع العشرين بعده فاز على فرق المقاولون العرب، وغزل المحلة، وفاركو، وسموحة، وإنبي، وطلائع الجيش، وسيراميكا كليوباترا، وحرس الحدود، والبنك.

البنك ليس في آمان وقد يفقد مركزه

على الجانب الآخر هذا هو الأسبوع الثاني على التوالي الذي يفشل فيه البنك من تحقيق الانتصار أي منذ فوزه على الداخلية بنتيجة 3 – 1 في الأسبوع الثلاثين بعده تعادل بنتيجة سلبية مع فريق الإيحاد السكندري في الأسبوع الـ31،وتلقى الهزيمة على يد الأهلي.

وبهذه الهزيمة توقف رصيد البنك عند 35 نقطة حصدها من 8 انتصارات، و11 تعادلا، و13 هزيمة ليبقى في المركز الـ11.

وهذا المركز مخادع لأن لم يتأكد بقاءه بعد، وبات مهددا بفقد مركزه حسب نتيجة مباراة الطلائع أمام سيراميكا، ففي حالة انتصار سيراميكا يرتفع رصيده إلى 36 نقطة، ويتراجع مركز البنك أما في حالة فوز الطلائع يصل رصيده إلى 35 نقطة نعم يتساوى مع البنك لكن يظل البنك كما هو في مركزه بأفضلية فارق الأهداف إلا إذا تغلب الطلائع بنتيجة عريضة جدا.