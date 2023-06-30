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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد الانتصار على البنك.. ماذا يحتاج الأهلى للتتويج بالدورى المصرى رسميًا؟

الأهلي
الأهلي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز على البنك الأهلي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري.

سجل ثلاثية الأهلي كل من علي معلول وأحمد عبد القادر ومحمود كهربا في الدقائق 18 و30 و93 من عمر المباراة.

وبات الأهلي قريبًا للغاية من التتويج بلقب الدوري للمرة رقم 43 في تاريخه، حيث يحتاج للحصول على 9 نقاط فقط في المباريات الثمانية المتبقاة له حتى يصل إلى النقطة 77 وهي نقطة التتويج بالبطولة، علمًا بأن أقصى عدد نقاط سيصل إليها فريق بيراميدز 76 نقطة.

ويحتاج الأهلي للفوز في المباريات الثلاثة المقبلة وهي المحدد موعدها أمام فيوتشر والإسماعيلي والاتحاد السكندري ليحصد اللقب بشكل رسمي قبل 5 مباريات متبقاة للفريق الأحمر ضد بيراميدز والزمالك والمصري البورسعيدي والمقاولون العرب وحرس الحدود.

6 نقاط تكفي بشرط

هناك سيناريو آخر في حال فشل الأهلي في حصد 9 نقاط، قد يحتاج إلى 6 نقاط فقط ويتوج باللقب بعد الوصول إلى النقطة 74.

وهذا السيناريو يتحقق بشرط، وهو عدم فوز بيراميدز على الأهلي وحينها سيكون أقصى عدد نقاط سيصل إليها الفريق السماوي 73 نقطة في حال الخسارة أمام المارد الأحمر.

أما في حالة تعادل بيراميدز مع الأهلي سيكون أقصى عدد نقاط يصل إليه هو 74 نقطة، ووقتها سيتساوي مع المارد الأحمر وسيتوج حينها الأخير باللقب بفضل المواجهات المباشرة بعد انتصار الفريق الأحمر على بيراميدز بثلاثية نظيفة في الدور الأول.

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