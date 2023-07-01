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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة فيوتشر فى الدورى

مران الأهلي
مران الأهلي

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكرًا مغلقًا اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة فيوتشر في المباراة المؤجلة من الجولة 24 ببطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع فيوتشر في الثامنة والنصف مساء غدًا الأحد في الجولة 24 المؤجلة من بطولة الدوري.

ويخوض الأهلي مرانه على ملعب مختار التتش، قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادًا لخوض المباراة المرتقبة التي يرغب في الفوز بها والاقتراب بقوة من التتويج بلقب الدوري.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز في المباريات الثلاثة المقبلة من أصل 8 مواجهات متبقية للمارد الأحمر حتى يتوج بلقب الدوري رسميًا.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة من 26 مباراة فقط.

الاهلى فيوتشر مباراة الأهلي وفيوتشر معسكر مغلق الدورى المصرى

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