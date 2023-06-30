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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مران الأهلي.. الفريق يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة فيوتشر

مران الأهلي اليوم
مران الأهلي اليوم

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فيوتشر التي تجمع الفريقين مساء الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ومنح الجهاز الفني راحة لمجموعة من اللاعبين ممن خاضوا مباراة البنك الأهلي التي أقيمت أمس الخميس، وفاز بها الفريق بثلاثية نظيفة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران، الذي بدأ بمجموعة من التدريبات البدنية قادها أندرياس إندويا مخطط الأحمال، ضمن البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني.

وأدى اللاعبون فقرات خططية متنوعة تحت إشراف كولر، فيما خاض الثلاثي علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريبات مكثفة، حرص خلالها ميشيل يانكون مدرب الحراس، على تنفيذ العديد من الفقرات.

الاهلى مران الأهلي الدورى المصرى فيوتشر

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