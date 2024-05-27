أسعار الفراخ البيضاء والبلدى والبيض فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 27-5-2024

يحرص محبين الدواجن على معرفة أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 27-5-2024 عبر جوجل، حيث أعلنت بورصة الدواجن أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك، حيث بلغت 98 جنيهًا في التعاملات الصباحية اليوم طبق آخر تحديث معلن من خلال بورصة الدواجن الرئيسية بمنصات التواصل الاجتماعي.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 27-5-2024

وتستعرض «الدستور» في هذه السطور القادمة أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في بورصة الدواجن اليوم الإثنين، طبق المعلن من خلال بورصة الدواجن، ومحلات الدواجن بالأسواق، وهي كما يلي:

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

بلغ سعر الرومي نحو قيمة 192 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر أجنحة الرومي بلغت قيمة 145 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر الدواجن البلدي نحو قيمة 94 جنيهًا في المزرعة ومبلغ 105 جنيهات للمستهلك.

وصل سعر البانيه 198 جنيهًا عقب تراجع أسعار الفراخ البيضاء الفترة الأخيرة ويكون بسبب حملات المقاطعة.

أسعار الكتاكیت الیوم

ويتراوح سعر الكتكوت الساسو اليوم الإثنين ما بين مبلغ 16 جنيهًا وقيمة 20 جنيهًا.

وبلغ سعر الكتكوت الساسو اليوم قيمة 19 جنيهًا.

وبينما يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني اليوم الإثنين ما بين 13.5 و14.5 جنيه.

يتراوح أسعار كتكوت روزي بيور ما بين مبلغ 16 و18 جنيهًا.

يتراوح أسعار الكتكوت البلدي ما بين قيمة 7 و12 جنيهًا.

يتراوح أسعار الكتكوت الهجين ما بين 12 و16 جنيهًا.

سعر كيلو البط اليوم الإثنين

تراجع سعر كيلو البط البلدي اليوم الاثنين إلى 125 جنيهًا.

بلغ سعر صدور الدجاج نحو 115 جنيهًا.

وبينما سجّل سعر كيلو الأوراك للمستهلك اليوم الاثنين 112 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

أما عن أسعار البيض اليوم الاثنين 27-5-2024، قد جاءت كالتالي:

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الاثنين في المزارع للتجار نحو مبلغ 118 جنيه وفي المحلات التجارية نحو قيمة 122 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الاثنين في المزارع للتجار نحو مبلغ 125 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو قيمة 120 جنيه.

بلغ سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الاثنين في المزارع للتجار نحو قيمة 130 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو مبلغ 140 جنيه.