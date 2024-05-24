يشغل بال الكثير من المسلمين مع اقتراب موعد الصلاة، معرفة موعد صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر عبر جوجل، حيث أن حبُّ الصلاة يأتي بعدّة أمور، ومنها التنويع بالأذكارِ المأثورة والحرص على حفظِها بداخل الصلاة في الركوع والسجود، وتلاوة آيات متنوّعة من آيات القرآن الكريم بتدبّرٍ وإن قلَّت.

موعد صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير مواعيد صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر، وباقي الصلوات الخمسة فى عدد من محافظات مصر، وتكون شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

موعد صلاة الجمعة اليوم

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة 12:52 مساء

ميعاد الصلاة الجمعة في محافظة الإسكندرية 12:57 مساء.

وتكون موعد صلاة الجمعة بالعاصمة الإدارية الجديدة 12:50 مساء

موعد صلاة الجمعة في المنصورة 12:51 مساء.

موعد صلاة الجمعة في مدينة الزقازيق 12:51 مساء.

موعد صلاة الجمعة اليوم في بني سويف 12:52 مساء.

موعد صلاة الجمعة بالمنيا 12:54 مساء.

ميعاد صلاة الجمعة في محافظة أسيوط 12:52 مساء.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج 12:50 مساء.

موعد صلاة الجمعة في قنا 12:46 مساء.

ميعاد صلاة الجمعة في محافظة أسوان 12:45 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة

مواعيد الصلاة فى محافظة القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:15 ص

موعد صلاة الظهر 12:52 م

موعد صلاة العصر 28: 4 م

موعد صلاة المغرب 7:47 م

موعد صلاة العشاء 9:17 م

مواعيد الصلاة فى محافظة الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:15 ص

موعد صلاة الظهر 12:56 م

موعد صلاة العصر 4:36 م

موعد صلاة المغرب 7:54 م

موعد صلاة العشاء 9:26 م.

مواعيد الصلاة فى محافظة الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:09 ص

موعد صلاة الظهر 12:48 م

موعد صلاة العصر 4:25 م

موعد صلاة المغرب 7:45 م

موعد صلاة العشاء 9:14 م

مواعيد الصلاة في مدينة شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:11 ص

وقت صلاة الظهر 12:39 م

موعد صلاة العصر 4:11 م

وقت صلاة المغرب 7:31 م

وقت صلاة العشاء 8:57 م

مواعيد الصلاة فى محافظة أسوان

وقت صلاة الفجر 4:26 ص

موعد صلاة الظهر 12:46 م

موعد صلاة العصر 10: 4 م

موعد صلاة المغرب 7:32 م

موعد صلاة العشاء 8:54 م