الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 24- 5-2024 فى محافظات مصر| مواقيت الصلاة

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

تختلف مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى، وتختلف بشكل شبه يومي، حيث تتقدم مواعيد الصلاة محركات البحث لإقامتها في مواعيدها المحددة يوميًا، وتعرض الدستور مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 24- 5-2024  في محافظات مصر| مواقيت الصلاة.

مواعيد الصلاة في القاهرة

المدينةصلاة الفجرشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
القاهرة4:15 ص5:57 ص12:52 م4:28 م7:47 م9:17 م

 

 

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مواعيد الصلاة في الإسكندرية

المدينةصلاة الفجرشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
الاسكندرية 4:16 ص5:59 ص12:57 م4:36 م7:55 م9:27 م

 

 

مواعيد الصلاة في المحافظات 

المدينةصلاة الفجرشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
طنطــا4:13 ص5:56 ص12:53 م4:31 م7:50 م9:21 م
المنصورة4:11 ص5:54 ص12:51 م4:30 م7:49 م9:20 م
الزقـازيق4:12 ص5:55 ص12:51 م4:29 م7:47 م9:18 م
أسيــوط4:26 ص6:3 ص12:52 م4:22 م7:42 م9:8 م
سـوهاج4:26 ص6:2 ص12:50 م4:19 م7:38 م9:4 م
بنى سويف4:19 ص5:59 ص12:52 م4:27 م7:46 م9:15 م
العاشر من رمضان4:13 ص5:55 ص12:50 م4:27 م7:45 م9:16 م
العاصمة الادارية الجديدة4:13 ص5:55 ص12:49 م4:26 م7:44 م9:14 م
العبور4:14 ص5:55 ص12:51 م4:28 م7:46 م9:16 م
الفشن الجديدة4:22 ص6:2 ص12:54 م4:28 م7:47 م9:15 م
المنصورة الجديدة4:9 ص5:53 ص12:51 م4:31 م7:49 م9:21 م
النوبارية الجديدة4:18 ص6:1 ص12:57 م4:34 م7:53 م9:24 م
بدر4:13 ص5:55 ص12:50 م4:27 م7:45 م9:15 م
بنى مزار الجديدة4:22 ص6:1 ص12:53 م4:26 م7:45 م9:13 م

 

 

 

 

 

 

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