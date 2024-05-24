مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 24- 5-2024 فى محافظات مصر| مواقيت الصلاة

تختلف مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى، وتختلف بشكل شبه يومي، حيث تتقدم مواعيد الصلاة محركات البحث لإقامتها في مواعيدها المحددة يوميًا، وتعرض الدستور مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 24- 5-2024 في محافظات مصر| مواقيت الصلاة.

مواعيد الصلاة في القاهرة

المدينة صلاة الفجر شروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء القاهرة 4:15 ص 5:57 ص 12:52 م 4:28 م 7:47 م 9:17 م

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

المدينة صلاة الفجر شروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء الاسكندرية 4:16 ص 5:59 ص 12:57 م 4:36 م 7:55 م 9:27 م

مواعيد الصلاة في المحافظات

المدينة صلاة الفجر شروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء طنطــا 4:13 ص 5:56 ص 12:53 م 4:31 م 7:50 م 9:21 م المنصورة 4:11 ص 5:54 ص 12:51 م 4:30 م 7:49 م 9:20 م الزقـازيق 4:12 ص 5:55 ص 12:51 م 4:29 م 7:47 م 9:18 م أسيــوط 4:26 ص 6:3 ص 12:52 م 4:22 م 7:42 م 9:8 م سـوهاج 4:26 ص 6:2 ص 12:50 م 4:19 م 7:38 م 9:4 م بنى سويف 4:19 ص 5:59 ص 12:52 م 4:27 م 7:46 م 9:15 م العاشر من رمضان 4:13 ص 5:55 ص 12:50 م 4:27 م 7:45 م 9:16 م العاصمة الادارية الجديدة 4:13 ص 5:55 ص 12:49 م 4:26 م 7:44 م 9:14 م العبور 4:14 ص 5:55 ص 12:51 م 4:28 م 7:46 م 9:16 م الفشن الجديدة 4:22 ص 6:2 ص 12:54 م 4:28 م 7:47 م 9:15 م المنصورة الجديدة 4:9 ص 5:53 ص 12:51 م 4:31 م 7:49 م 9:21 م النوبارية الجديدة 4:18 ص 6:1 ص 12:57 م 4:34 م 7:53 م 9:24 م بدر 4:13 ص 5:55 ص 12:50 م 4:27 م 7:45 م 9:15 م بنى مزار الجديدة 4:22 ص 6:1 ص 12:53 م 4:26 م 7:45 م 9:13 م