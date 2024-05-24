مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 24- 5-2024 فى محافظات مصر| مواقيت الصلاة
تختلف مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى، وتختلف بشكل شبه يومي، حيث تتقدم مواعيد الصلاة محركات البحث لإقامتها في مواعيدها المحددة يوميًا، وتعرض الدستور مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 24- 5-2024 في محافظات مصر| مواقيت الصلاة.
مواعيد الصلاة في القاهرة
|المدينة
|صلاة الفجر
|شروق
|صلاة الظهر
|صلاة العصر
|صلاة المغرب
|صلاة العشاء
|القاهرة
|4:15 ص
|5:57 ص
|12:52 م
|4:28 م
|7:47 م
|9:17 م
مواعيد الصلاة في الإسكندرية
|المدينة
|صلاة الفجر
|شروق
|صلاة الظهر
|صلاة العصر
|صلاة المغرب
|صلاة العشاء
|الاسكندرية
|4:16 ص
|5:59 ص
|12:57 م
|4:36 م
|7:55 م
|9:27 م
مواعيد الصلاة في المحافظات
|المدينة
|صلاة الفجر
|شروق
|صلاة الظهر
|صلاة العصر
|صلاة المغرب
|صلاة العشاء
|طنطــا
|4:13 ص
|5:56 ص
|12:53 م
|4:31 م
|7:50 م
|9:21 م
|المنصورة
|4:11 ص
|5:54 ص
|12:51 م
|4:30 م
|7:49 م
|9:20 م
|الزقـازيق
|4:12 ص
|5:55 ص
|12:51 م
|4:29 م
|7:47 م
|9:18 م
|أسيــوط
|4:26 ص
|6:3 ص
|12:52 م
|4:22 م
|7:42 م
|9:8 م
|سـوهاج
|4:26 ص
|6:2 ص
|12:50 م
|4:19 م
|7:38 م
|9:4 م
|بنى سويف
|4:19 ص
|5:59 ص
|12:52 م
|4:27 م
|7:46 م
|9:15 م
|العاشر من رمضان
|4:13 ص
|5:55 ص
|12:50 م
|4:27 م
|7:45 م
|9:16 م
|العاصمة الادارية الجديدة
|4:13 ص
|5:55 ص
|12:49 م
|4:26 م
|7:44 م
|9:14 م
|العبور
|4:14 ص
|5:55 ص
|12:51 م
|4:28 م
|7:46 م
|9:16 م
|الفشن الجديدة
|4:22 ص
|6:2 ص
|12:54 م
|4:28 م
|7:47 م
|9:15 م
|المنصورة الجديدة
|4:9 ص
|5:53 ص
|12:51 م
|4:31 م
|7:49 م
|9:21 م
|النوبارية الجديدة
|4:18 ص
|6:1 ص
|12:57 م
|4:34 م
|7:53 م
|9:24 م
|بدر
|4:13 ص
|5:55 ص
|12:50 م
|4:27 م
|7:45 م
|9:15 م
|بنى مزار الجديدة
|4:22 ص
|6:1 ص
|12:53 م
|4:26 م
|7:45 م
|9:13 م