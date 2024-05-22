تشهد دور العرض السينمائي منافسة شرسة بين عدد من النجوم المشاركين بأعمالهم السينمائية والمقرر عرضها ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2024.

قائمة أفلام عيد الأضحى 2024

ويرصد الدستور في السطور التالية قائمة أفلام عيد الأضحى 2024 النهائية ومواعيد العرض:

فيلم ولاد رزق 3



تطرح الشركة المنتجة لفيلم "ولاد رزق 3" العمل في موسم عيد الأضحى وتدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3– القاضية" بعد مرور سنوات وانفصال الإخوة كلٌّ بحياته الشخصية المختلفة، إلا أنه في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق؛ مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى؛ حتى ينجوا بأنفسهم من خلال عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخهم.

ويشارك في بطولة الفيلم عددٌ كبير من الفنانين، منهم أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال. بجانب ظهور عددٍ من ضيوف الشرف، أبرزهمكريم عبدالعزيز، وبطل الملاكمة العالمي تايسون فيوري. وهو من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.

فيلم اللعب مع العيال

يشارك النجم محمد إمام في موسم عيد الأضحى بفيلم السينمائي الجديد "اللعب مع العيال"، والذي يشهد التعاون الأول مع المخرج شريف عرفة.

ويُشارك في بطولة الفيلم بجانب محمد إمام، كلا من أسماء جلال، مصطفى غريب، باسم سمرة، بيومي فؤاد، دينا محسن ويزو، وعدد كبير من ضيوف الشرف؛ حيث تدور الأحداث في إطار لايت كوميدي.

فيلم اللعب مع العيال

فيلم عصابة المكس



فيما يشارك النجم أحمد فهمي بفيلم "عصابة المكس" في موسم أفلام عيد الأضحى 2024 ويجسد شخصية زعيم عصابة يدعى المكسيكي وهي الشخصية التي ظهر بها فهمي كضيف شرف ضمن أحداث فيلم كازابلانكا ويقوم بتحضير إحدى العمليات ويفرض على عصابته السرية التامة أثناء إجراء العملية.

الفيلم كان يحمل في البداية عنوان “عائلة المكسيكي” الذي تغير اسمه لاحقًا إلى “عصابة المكس"، ويعد فيلم عصابة المكس التعاون الأول بين روبي وأحمد فهمي في السينما.

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد فهمي، روبي، محمد أسامة أوس أوس، لبلبة، حاتم صلاح، أحمد فهيم، مصطفى بسيط، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف. ومن تأليف أمجد الشرقاوي، وفادي أبوالسعود. والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية.

فيلم عصابة المكس

فيلم جوازة توكسيك

ومن المنتظر ان تطرح الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد “جوازة توكسيك” الفيلم بدور العرض السينمائي في موسم عيد الأضحى السينمائي والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، نورين أبو سعدة وفاروق قنديل.

تدور أحداث فيلم جوازة توكسيك في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، وتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تمامًا عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية. فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به.