أبطال مسلسل بقينا اتنين لـ«الدستور»: دراما اجتماعية تواجه الملل فى الحياة الزوجية بالكوميديا

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن طرح مسلسل «بقينا اتنين» ضمن موسم رمضان المقبل، ليعرض خلال النصف الثانى من الشهر الكريم، عبر قناتى cbc وcbc drama بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it.

وتطرح الشركة المنتجة للعمل، الذى يؤدى بطولته الفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف، البرومو الدعائى له خلال أيام، فى ظل مواصلة نجومه تصوير بعض مشاهدهم على أن يتم الانتهاء منها خلال يومين، ليدخل العمل مرحلتى المونتاج والمكساج.

وتدور أحداث «بقينا اتنين» حول زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، تحدث بينهما عدة مشكلات، تؤدى بهما إلى الانفصال. ويشارك فى العمل: يوسف عثمان، ونانسى هلال، وتامر فرج، ومروة عبدالمنعم، وعمر طلعت زكريا، وهو تأليف أمانى التونسى، وإنتاج «كى ميديا» للإنتاج، وإخراج كريم أبوذكرى.

«الدستور» التقت عددًا من نجوم المسلسل، للتعرف على كواليس التصوير وطبيعة الشخصيات التى يؤدونها.

شريف منير: الخروج من روتين التفاصيل اليومية أهم رسائل المسلسل

أعرب الفنان شريف منير عن سعادته بقرار الشركة المنتجة لمسلسل «بقينا اتنين» بعرضه فى موسم رمضان المقبل، مشيرًا إلى أن المسلسل اجتماعى من الدرجة الأولى، لكن لا يخلو من الكوميديا.

وأضاف «منير»: «المسلسل يحمل عدة رسائل، ويتناول الكثير من القضايا المجتمعية المهمة، وعلى رأسها كيفية تجديد الحياة بين الزوجين، وخروجهما من الروتين الذى تفرضه عليهما التفاصيل اليومية، مشيرًا إلى أن كل شخصية فى المسلسل لها حكاياتها وتفاصيلها المختلفة.

وأبدى سعادته بالتعاون مع طاقم العمل بالكامل، واعدًا بأن تتضمن كل حلقة من حلقات العمل أكثر من مفاجأة للجمهور، فى إطار اجتماعى مهم، ويحترم المشاهد فى كل التفاصيل على الشاشة.

وتوجه «منير» بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على دعمها المتواصل للمسلسل، وحرصها على خروجه إلى النور فى التوقيت المناسب، فضلًا عن حرصها الدائم على تقديم موضوعات مهمة للجمهور.

كما أشاد بالشركة المنتجة للمسلسل، بقيادة المنتج كريم أبوذكرى، فى ثانى تعاون بينهما، مؤكدًا أن الشركة وفرت جميع الإمكانات المادية والمعنوية لخروج العمل فى أفضل صورة.

ونبه إلى تفضيله ظاهرة تقديم أعمال درامية مكونة من ١٥ أو ٢٠ حلقة، معتبرًا أنها تصب فى مصلحة المشاهد، وتدفع الصناع إلى تجنب المط والتطويل، مع الميل لسرعة الإيقاع.

واختتم بقوله: «المنافسة فى موسم رمضان ٢٠٢٤ شرسة للغاية، فى ظل وجود أكثر من عمل متنوع هذا الموسم، لكننا فى مسلسل (بقينا اتنين) نسعى لتقديم أفضل ما يمكننا تقديمه».

المخرج طارق رفعت: 15 حلقة فقط لزيادة التشويق

قال المخرج طارق رفعت إن المسلسل سيعرض خلال شهر رمضان المقبل على شاشة قناة cbc، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا مونتاج الحلقات بالتزامن مع تصوير بعض المشاهد النهائية.

وأضاف «رفعت»: «سيجرى تقليص عدد حلقات العمل إلى ١٥ حلقة فقط، لعرضه فى النصف الثانى من شهر رمضان، ما سيجعل الحلقات تتسم بالتشويق والإثارة بشكل كبير».

وأكد سعادته بالتعاون مع شريف منير وفريق العمل ككل، متمنيًا أن يكلل مجهودهم بالنجاح وسط منافسة شرسة بين عدد من الأعمال المتميزة. ووجه الشكر للشركة المتحدة لاختيارها العمل للعرض خلال شهر رمضان.

رانيا يوسف: أدير شركة إعلانات.. والخلافات تؤثر على حياتى

عبرت الفنانة رانيا يوسف عن سعادتها بقرار عرض المسلسل فى رمضان، ووعدت الجمهور بتقديم عمل مميز. وقالت إن قرار عرض العمل كان مفاجأة: «لم أتوقع هذا القرار، وأرى أن الفضل يرجع للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التى قدمت كل الإمكانات اللازمة لخروج العمل بأفضل شكل»، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور وقت عرضه.

وأضافت أن العمل مختلف تمامًا، ما سيجعله ينافس بقوة خلال الماراثون الدرامى، موضحة أنها تجسد شخصية زوجة شريف منير، وتدير شركة للدعاية والإعلان مع زوجها، وتقع خلافات حادة بينهما تؤدى للطلاق، وتناقش الأحداث تداعيات ذلك على حياتهما المهنية والشخصية، مشيرة إلى أن العمل يضم العديد من الخطوط الدرامية القوية والقادرة على جذب الجمهور.

نبيل على ماهر: ألعب دور طبيب يقدم استشارات نفسية للمطلقين

أكد الفنان نبيل على ماهر أن المسلسل يمثل تجربة مهمة فى الدراما المصرية، وأنه وافق على السيناريو لما تتميز به الكاتبة أمانى التونسى من أسلوب راق فى سرد الأحداث.

وأعرب عن سعادته بالتعاون مع المخرج طارق رفعت، و«هو مخرج متمكن من أدواته»، لافتًا إلى أنه يلعب دورًا مهمًا وهو دور طبيب نفسى يلجأ إليه أبطال العمل، بعد الطلاق، ويتحدثون عن شعورهم والمشاكل النفسية التى تواجههم، ويقدم لهم استشارات للخروج من هذه الأزمات.

وقال إن هدف فريق المسلسل هو تقديم عمل قوى وممتع، وحصد النجاح خلال موسم مزدحم بالأعمال المختلفة، متمنيًا أن ينال دوره والعمل إعجاب الجمهور، مؤكدًا أن الجهة المنتجة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفرتا كل الإمكانات الضخمة لخروج العمل على أكمل وجه.

المؤلفة أمانى التونسى: يعالج الصدمات بعد الطلاق

ذكرت المؤلفة أمانى التونسى أن المسلسل يتحدث عن صدمة ما بعد الطلاق ويتطرق لما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من أزمات نفسية، لافتة إلى أن العمل ينتمى للدراما الاجتماعية النفسية التى تقدم بشكل لايت كوميدى. وقالت إنها تفاجأت بقرار العرض و«الحمد لله بعد عدة تأجيلات يظهر العمل للنور»، مضيفة: «الظروف التى أحاطت بالعمل جعلتنا مصرين على خروجه بشكل أفضل للجمهور».

وأكدت أنها تثق فى أن المسلسل سيفرض نفسه على الساحة فى شهر رمضان، رغم صعوبة المنافسة، وأن الجمهور سيكون متشوقًا لكل حلقة إذ سيحمل العمل العديد من المفاجآت.

محمد نشأت: إعلامى يبحث عن «الترند» بأى طريقة ليبقى تحت الأضواء

كشف الفنان محمد نشأت عن أن العمل اجتماعى ويناقش العديد من القضايا، التى تخص كل أسرة، ومنها مشاكل الانفصال والطلاق، ويقدم رسائل واضحة ومباشرة.

وقال: «سعيد بالتعاون مع المخرج طارق رفعت، الذى أعمل معه للمرة الثالثة على التوالى، ووافقت على الدور فور ترشيحى له»، موضحًا: «أجسد شخصية إعلامى يبحث عن الشهرة والترند بأى طريقة طوال الوقت، ويثير الجدل دائمًا ليبقى تحت الأضواء، وتربطه علاقة صداقة بأبطال المسلسل».

وأعرب عن سعادته بالتعاون مع النجم شريف منير مرة أخرى، واصفًا إياه بالفنان الخلوق والمتميز، وله رؤية فنية خاصة، مضيفًا أن فريق العمل ككل متميز وتسود بينه حالة من الفرح والسعادة، خاصة بعد قرار عرضه فى رمضان.

وبيّن أن تقديم الدور الجيد الذى يجذب الجمهور هو هدفه الأول، مشيرًا إلى أنه لا يشغل باله بفكرة المنافسة التى يُصدرها البعض للجمهور، لأن كل عمل له جمهوره، وفى النهاية المشاهد هو الحكم، متمنيًا أن يكلل الله مجهوده ومجهود زملائه بالنجاح.