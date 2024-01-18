الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ليلى علوى لـ"الدستور": تعلمت العزف من أجل "مقسوم".. ولوك الشخصية من ابتكارى

ليلى علوي
ليلى علوي

أعربت الفنانة ليلى علوي، عن سعادتها بفيلمها الجديد "مقسوم" الذي طُرِح أمس بدور العرض السينمائية للمشاركة في موسم رأس السنة وإجازة منتصف العام الدراسي.

تفاصيل فيلم "مقسوم"

وقالت ليلى علوي، لـ"الدستور"، إنها تحمست جدًا لتقديم الفيلم فور عرض السيناريو عليها، مضيفة: "السيناريو جديد وحبكته مختلفة وهو ما شجّعني على بطولة الفيلم"، مؤكدة أن الفيلم يجمع بين الرومانسية والحب ويقدم رسالة معينة بأن الإنسان رغم مرور الزمن أو وجود الخلافات ففطرته الطيبة ونقاؤه دائمًا ما ينتصران.

وعن الشخصية التي تلعبها قالت إنها تقدم شخصية "هند" إحدى أفراد فرقة موسيقية شهيرة تفوقت لظروف خاصة ثم يتم الجمع بينهم مرة أخرى لتقديم حفل غنائي وتحدث العديد من المفارقات الكوميدية والإنسانية، متمنية أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.

وعن اللوك الخاص بشخصيتها في العمل، قالت إنه من ابتكارها فمن قراءتها للسيناريو كونت بداخلها لوك معينًا للشخصية خاصة أن من سماتها العصبية، مؤكدة أنها تدربت على العزف على بعض الآلات الموسيقية ومنها الدرامز من خلال أحد المدربين من أجل تقديم الشخصية في الفيلم. 

واختتمت ليلى علوي: "الفيلم بطولة نسائية بحتة يقدم أفكارًا ورسائل هادفة وأعتبره إضافة إلى تاريخي الفني".

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أبطال فيلم "مقسوم"

فيلم "مقسوم" بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج أحمد يوسف وهيثم دبور وكريم الشناوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوي في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

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