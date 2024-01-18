الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تعرف على إيرادات فيلمى «مقسوم» و«الملكة» فى أول أيام العرض

مقسوم
مقسوم

استقبلت دور العرض المصرية، أمس الأربعاء، عددًا من الأفلام المصرية والأجنبية ضمن الخريطة الجديدة للسينمات والتي تحدث كل أربعاء.

إيرادات السينما 

البداية مع فيلم "مقسوم" بطولة النجمة ليلى علوي، حيث حقق الفيلم أمس الأربعاء، في أول أيام عرضه إيرادات بقيمة 156.860 جنيه.

تدور أحداث فيلم "مقسوم" في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوي في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج أحمد يوسف وهيثم دبور وكريم الشناوي.

أبطال فيلم «مقسوم»: يقدم تجربة نسائية من داخل عالم الموسيقى لأول مرة

إيرادات فيلم الملكة

وحقق فيلم "الملكة" بطولة الفنانة هالة صدقي، أمس الأربعاء، في يومه الأول إيرادات بقيمة 41.930 جنيه، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول شخصية «ماجدة»، والتي تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدي للأحداث.

الفيلم من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس، وآخرون، من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبدالعزيز، وتم تغيير اسمه من «كتف رباعي» إلى «الملكة». 

طرح البرومو الدعائي لفيلم "الملكة" (فيديو)

واحتفلت هالة صدقي وصناع العمل، مساء أمس الأربعاء، بالعرض الخاص لفيلم "الملكة" داخل إحدى السينمات الكبرى بصحبة أبطال الفيلم.

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