طرح البرومو الدعائي لفيلم "الملكة" (فيديو)

طرحت الجهة المنتجة لفيلم “الملكة” للفنانة هالة صدقي البرومو الدعائي للعمل المنتظر عرضه للجمهور في 18 يناير المقبل بدور العرض السينمائي.

واحتوى البرومو على العديد من المواقف الكوميدية التي يتخللها قصة إنسانية حول سيدة أعمال في إطار من الدراما الاجتماعية.

أحداث فيلم الملكة

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول شخصية “ماجدة” وهي سيدة أعمال تتورط بالعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها المقربين وتجسدهما كل من دينا وانتصار، برفقة مديرة أعمالها والتي تجسدها الفنانة عارفة عبدالرسول، وتتطور الأحداث في إطار تشويقي.

أبطال فيلم الملكة

الفيلم من بطولة هالة صدقي ودينا وشيرين رضا وعارفة عبدالرسول وكريم عفيفي وباسم سمرة ورانيا يوسف، وآخرين من إخراج سامح عبدالعزيز، وتأليف هشام هلال وأحمد رمزي.