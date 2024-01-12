الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قبل انطلاق أولى حلقاته.. تفاصيل الموسم الجديد لـ"مسلسل وبينا معاد"

مسلسل وبينا ميعاد
مسلسل وبينا ميعاد الجزء 2

ساعات قليلة وينطلق الموسم الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد"، وهو العمل الذي أحدث حالة رواج كبيرة في موسمه الأول بسبب قصصه العائلية التي لامست القلوب لما فيها من تشابه مع القصص الحياتية اليومية لأغلب الناس، الأمر الذي جعل الجمهور ينتظر انطلاق عرض موسمه الثاني منذ نهاية موسمه الأول.

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موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الموسم الثاني 

 ينطلق مسلسل وبينا ميعاد الموسم الثاني غدًا السبت على قناة DMC ويعرض لمدة 30 حلقة، على ان يظهر فيه عدد من ضيوف الشرف خلال الحلقات، الذين يضيفون اداء مميز وشكل جديد للعمل بطريقة تتناسب مع تفاصيله الأسرية العائلية.

ويتناول العمل في موسمه الثاني الكثير من القصص الجديدة والمشاكل اليومية التي تعالج بشكل كوميدي وإنساني، خاصة بين بطلي العمل صبري فواز وشيرين رضا. انتهى الجزء الأول بزواجهما، لكن تظهر بعض المشاكل بين أولادهما الذين أحبوا بعضهما بشكل مليء بالأحداث والمفاجآت التي نالت إعجاب الجمهور الذي تابع العمل.

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الموسم الجديد

ويبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل "وبينا ميعاد 2"، وحيث أن من المقرر انطلاق أولى حلقاته يوم السبت الموافق يوم 13 من يناير الجاري، في تمام الساعة 8 مساء، من خلال شاشة dmc.

أبطال الموسم الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد"

يشارك في مسلسل وبينا ميعاد الجزء 2، مجموعة من النجوم أبرزهم: الفنانة شيرين رضا، وصبري فواز، والمبدع مدحت صالح، والنجمة وفاء صادق، وبسمة، والفنان إيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، والنجم أسامة الهادي، ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، والفنانة آية سليم، وتسنيم مطر، والطفلة كنزي رماح.

وتصدر الفنان صبري فواز البوستر الرئيسي للعمل بجانب أبطال العمل الرئيسين: الفنانة شيرين رضا، ومدحت صالح، وإيهاب فهمي، وباقي أبطال العمل.

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