الأربعاء.. أبطال فيلم "ليه تعيشها لوحدك؟" ضيوف منى الشاذلي

يحل أبطال فيلم "ليه تعيشها لوحدك؟" ضيوفا على برنامج "معكم منى الشاذلي" في الحلقة المقرر إذاعتها في تمام التاسعة، مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 يناير، على قناة ON.

ويحكي الفنان خالد الصاوي بطل الفيلم عن تشابه دوره بالعمل مع شخصيته في الحياة وكيف شعر بانسجام مع الدور.

ويروي حسام الجوهري مخرج الفيلم كيف كان السيناريو مكتوبا في البداية كفيلم كوميدي بحت، قبل أن يتم العمل على خروجه بشكل إنساني كما ظهر على شاشة السينما.

دور محمد رمضان في الفيلم

ويعبر الفنان محمد رضوان عن سعادته بمشاركته في العمل الذي يطرح قضايا حياتية مهمة تحتاج لمناقشة.

وتتحدث أيضاً الإعلامية أمينة شلباية عن سر مشاركتها الأولى كممثلة خلال "ليه تعيشها لوحدك؟" بعد إقناع المخرج حسام الجوهري لها وكذلك إعجابها بسيناريو الفيلم.

من جانبها، تشيد منى الشاذلي خلال اللقاء بقوة العمل معتبرة انه من الأفلام التي ستعيش لأهمية القضايا التي يناقشها، وكذلك أشادت بدور الممثلين خالد عليش وفاطمة عادل ومؤمن نور في أداء أدوارهم في الفيلم بإتقان وتمكن.