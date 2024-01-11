الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الإخراج والقصة كلمة السر.. "الحريفة" الحصان الرابح فى ماراثون موسم "الكريسماس"

الحريفة
الحريفة

بمنظور شعبي ملىء بواقعية يعشقها الجمهور، وعلى طريقة أفلام محمد خان وصلاح أبوسيف وعاطف الطيب، أعاد المخرج رءوف السيد الواقعية السينمائية من خلال فيلم “الحريفة”، الذي كان بمثابة الحصان الأسود في المنافسة على إيرادات شباك التذاكر بموسم منتصف العام الدراسي، أو المعروف أيضًا بـ"الكريسماس" .

 

txt

"أبو العلا" يجري آخر الاستعدادات للدورة الثامنة لمهرجان أسوان لسينما المرأة

txt

تذيلت الترتيب.. الأفلام المصرية تقصي الأجنبية من شباك التذاكر

txt

تفاصيل انطلاق تصوير إمبراطورية ميم وحق عرب لرمضان 2024

txt

أحداث مسلسل "حالة خاصة" بطولة طه دسوقي الحلقتين الثالثة والرابعة

txt

من بينهم رضا البحراوي.. أغاني سينجل وألبومات بالجملة

txt

العوضي لـ"الدستور": سعيد بإيرادات "الإسكندراني".. وبيومي فؤاد فنان كبير

txt

أحمد العوضى يتصدر إيرادات الأربعاء.. ويصل للمليون التاسع

txt

أرقام شباك التذاكر تكشف خريطة جديدة لنجوم السينما

txt

محمد رمضان يعتمد خطة بديلة لتعويض غيابه عن شهر الصوم

txt

بعد 4 حلقات.. أسباب ساهمت في تصدر "حالة خاصة" لقوائم المشاهدة

“الحريفة” الحصان الأسود بموسم الكريسماس

فيلم “الحريفة” تناول قصة تتلخص في تجميع فئات المجتمع بطبقاته المختلفة في فريق كرة قدم، تجمعوا سويًا من أجل الوصول إلى غاية واحدة وهي الفوز، والفوز بالبداية كان من أجل المال لكن مع الأحداث يجدون أن الفوز هو معرفة الآخر ومتابعة أحواله.

أحداث العمل الذي تألق خلالها رؤوف السيد في إظهار شكل الحارة الشعبية بطريقة دخلت قلوب المشاهدين وجعلتهم يتناقلون رأيهم عبر مواقع السوشيال ميديا، ما دفع الكثيرين لمشاهدة العمل في دور العرض السينمائي، ليدخل كما كبيرا من الجمهور المتعطش لمتابعه مثل تلك الأعمال.

 

قصة كوميدية في قالب درامي 

الكاتب إياد صالح كان له أثر كبير في نجاح “الحريفة”، حيث قدم قصة بنيت على تفاصيل درامية ممزوجة بالكوميديا.

الفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رءوف السيد، وإنتاج شركتى "سينرجى فيلمز" و"تى فيجن"، ويشارك فى بطولته مجموعة من الشباب، إلى جانب نورالنبوى، وهم: أحمد غزى، ومطرب المهرجانات "كزبرة"، ونور إيهاب، وخالد الذهبى، وعبدالرحمن محمد، وسليم الترك، مع ظهور خاص للفنانين بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ومشاركة تمثيلية أولى لنجم كرة القدم السابق، أحمد حسام "ميدو".

المخرج رؤوف السيد محمد خان صلاح أبو سيف عاطف الطيب الحريفة اعماله السينمائية “الحريفة”

مواد متعلقة

"أبو العلا" يجري آخر الاستعدادات للدورة الثامنة لمهرجان أسوان لسينما المرأة

تذيلت الترتيب.. الأفلام المصرية تقصي الأجنبية من شباك التذاكر

تفاصيل انطلاق تصوير إمبراطورية ميم وحق عرب لرمضان 2024

أحداث مسلسل "حالة خاصة" بطولة طه دسوقي الحلقتين الثالثة والرابعة

من بينهم رضا البحراوي.. أغاني سينجل وألبومات بالجملة

العوضي لـ"الدستور": سعيد بإيرادات "الإسكندراني".. وبيومي فؤاد فنان كبير

أحمد العوضى يتصدر إيرادات الأربعاء.. ويصل للمليون التاسع

أرقام شباك التذاكر تكشف خريطة جديدة لنجوم السينما

الأكثر قراءة

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

دار الإفتاء: السبت القادم غرة شهر رجب لعام 1445 هجريًا

لوائح "كاف" تصدم منتخب مصر قبل مواجهة موزمبيق فى أمم إفريقيا 2023

ما الحل.. لو رفضت إسرائيل حكم محكمة العدل الدولية؟

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

أسعار الذهب تواصل التراجع محليًا رغم الارتفاع عالميًا.. والدولار ينخفض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟