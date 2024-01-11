الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

من بينهم رضا البحراوي.. أغاني سينجل وألبومات بالجملة

رضا البحراوي
رضا البحراوي

حالة رواج شديدة تشهدها الساحة الغنائية هذه الفترة، بعدما طرح أكثر من مطرب أغاني على طريقة السنجل، لاقوا نجاحًا كبيرًا، بالتزامن مع طرح مطربيين آخرين ألبوماتهم الغنائية، أبرزهم عمرو دياب ورامي صبري.

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وطرح المطرب الشعبي رضا البحراوي، أغنيته جديدة "أنا الحدوتة"،  وهي من كلمات محمد عنتر، وألحان رضا البحراوي، ومصطفى حجاج، وتوزيع موسيقى محمد حريقة.

كما طرح المطرب رامى جمال أغنيته الجديدة والتى تحمل اسم "أهى مشيت" والتي تجمعه بالمطرب أحمد فريد، عبر قناته على موقع اليوتيوب، وهي من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمد نور، توزيع محمد ياسر.

كما طرح الفنان محمد شاهين أغنية جديدة تحمل عنوان "متعشم في مين"، عبر "يوتيوب"، وهي من كلمات: مودي نبيل، وألحان وتوزيع موسيقي: أحمد عز، ميكس وماستر: ماهر صلاح، وإخراج: أحمد جريزمان.

وطرح رامى عاشور أغنيته الجديدة "رأى عام" على موقع يوتيوب، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو.. والأغنية من كلماته، وألحان شادى حسن، وتوزيع موسيقى عيسى، وأسود، ونوفو، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند. 

وأطلق النجم محمد الشرنوبي أغنيته الجديدة التى تحمل عنوان "كان نفسي" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والأغنية كلمات مصطفى ناصر، وألحان محمد الشرنوبى، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، وإنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر

وطرح النجم إيهاب توفيق أحدث أعماله الغنائية بعنوان "أيوة يا غشاش"، والتي يعود بها إيهاب توفيق، للطابع الدرامي بعد فترة طويلة، وهى من كلمات خالد البشبيشي، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى نور.

كما قد طرح النجم أحمد سعد، على موقع "يوتيوب" أغنية جديدة بعنوان "كده لأ"، وهى الأغنية الترويجية للفيلم السينمائى "أبونسب"، والأغنية من كلمات، منة عدلي القيعي، والحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحي، وإسماعيل نصرت، ومن إنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر.

رامى صبرى عمرو دياب عمرو دياب ورامي صبري الساحة الغنائية السنجل

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