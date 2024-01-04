الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"بيوحشنا" و"سلامك وصلي".. تفاصيل أحدث أغاني عمرو دياب

عمرو دياب
عمرو دياب

طرح  عمرو دياب أغنيتين مساء اليوم حملت الأولى اسم "بيوحشنا" والثانية "سلامك وصلي" من ألبومه الجديد "مكانك" عبر تطبيق "أنغامي" تزامنا مع احتفالات رأس السنة 2024.

"بيوحشنا" من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع أحمد إبراهيم، ووضعت اسم عمرو دياب على رأس قائمة "التريند" بمواقع التواصل أما "سلامك وصلي"، فهي من كلمات محمد القاياتي وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم، وميكس وماستر أمير محروس.

وروّجت الشركة المنتجة للألبوم عبر صفحتها بموقع التواصل "فيسبوك"، حيث قالت: "12 أغنية جديدة هدية رأس السنة من عمرو دياب، استنوا الألبوم الجديد مكانك قريبا".

وأحيا الهضبة حفل رأس السنة في "ناموس" بدبي وسط حضور جماهيري مميز ويعد الحفل تجربة مختلفة حيث غنى عمرو دياب وسط الجمهور في تقليد جديد اتسم بالبساطة والعفوية.

وقدم دياب مجموعة من أشهر أغانيه وهي يانا يا لاء، بحبه، دا لو اتساب، برج الحوت، انت الحظ، يتعلموا، وياه، قمرين، وهتدلع، وشهد الحفل  حضور نخبة من نجوم المجتمع.

المطرب الكبير عمرو دياب عمرو دياب أغنيتي بيوحشنا و سلامك وصلي مكانك تطبيق أنغامي

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