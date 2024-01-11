استطاع مسلسل “حالة خاصة" أن يجد حالة قبول شديدة خلال أيام عرضه الأولى، وخاصة عقب عرض الحلقتين الثالثة والرابعة يوم الأربعاء الماضي.

ويكثر التساؤل عن أحداث مسلسل حالة خاصة بطولة طه دسوقي الحلقتين الثالثة والرابعة، والذي تواجد فيهم اكثر من مشهد مؤثر في الاحداث وخاصة التي تتعلق بنديم ابو سريع الذي يجسد شخصيته طه الدسوقي.

أحداث مسلسل حالة خاصة بطولة طه دسوقي الحلقتين الثالثة والرابعة

وظهر خلال الحلقة الثالثة والرابعة تفاصيل مهمة في الاحداث والتي كانت أبرزها أن غادة عادل المحامية التي يعمل معها طه الدسوقي يعاني نجلها من مشكلة التوحد وهو ما يجعلها تتعاطف بشكل كبير مع الدسوقي، الذي يذكرها بنجلها وتسعد كثيرا بنجاحه حتى تطمئن على نجلها ومستقبله.

أحداث الحلقة 3 و4 من مسلسل حالة خاصة

وخلال الأحداث استطاع الدسوقي أن يقوم بالمرافعة الأولى له في أولى قضاياه والتي حكم فيها لصالح موكله، وهو المشهد الذي كان ملىء بالكوميدية الشديدة حيث ظهر وهو يترافع لعشرات المرات قبل أن يقف أمام القاضي في المحكمة.

كما اكتشف العاملين في مكتب المحامية “أماني” غادة عادل، أن حسن ابو الروس يحاول استغلال ذكاء نديم ليعلم منه حل القضايا ويظهر كأنه صاحب الحل الأصلي أمام مديرة المكتب، وجاء ذلك بسبب هاجر السراج التي وقفت بجانب الدسوقي.

فيما دخلت “السراج” في علاقة مبهمة مع أحمد طارق زوج غادة عادل في المسلسل، وذهبت له إلى الاستديو الخاص به لسماع بعض من ألحانه الجديدة، إلا أنها لم تطول عنده وذهبت لمقابلة الدسوقي.

وتحدث "نديم"عن فرقة المصريين وتاريخيها الفني بسبب حبه الشديد لها وذلك بناء على حب والدته لها وهو الأمر الذي جعله يتعلق بها.

موعد عرض مسلسل حالة خاصة

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، ونبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.